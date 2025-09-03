Leon XIV apeluje do wspólnoty międzynarodowej w sprawie Sudanu

Podczas środowej audiencji generalnej, Papież nawiązał do dramatycznej sytuacji w Sudanie, mierzącym się z katastrofą humanitarną, spotęgowaną niszczycielskim osunięciem się ziemi w górach Marra. Leon XIV zwrócił się do społeczności międzynarodowej z prośbą o podjęcie konkretnych działań, by przywrócić narodowi sudańskiemu godność, nadzieję i pokój.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Papież nawiązał do licznych dramatów, jakie dotykają mieszkańców Sudanu, zarówno w związku z trwającą wojną domową, głodem i epidemią cholery, jak też z niedawnym tragicznym w skutkach osunięciem się ziemi, które spowodowało śmierć co najmniej tysiąca osób. Ojciec Święty zapewnił o swojej bliskości, zwłaszcza wobec rodzin, dzieci i przesiedleńców, a także o modlitwie w intencji ofiar.

Leon XIV zwrócił się z gorącym apelem do międzynarodowej społeczności, prosząc o utworzenie korytarzy humanitarnych i zakończenie trawiącej kraj katastrofy humanitarnej. Podkreślił pilną potrzebę rozpoczęcia poważnego i szerokiego dialogu, aby położyć kres trwającemu konfliktowi i na nowo zapewnić narodowi sudańskiemu godność, nadzieję i pokój.