Leon XIV apeluje do wspólnoty międzynarodowej w sprawie Sudanu
Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan
Papież nawiązał do licznych dramatów, jakie dotykają mieszkańców Sudanu, zarówno w związku z trwającą wojną domową, głodem i epidemią cholery, jak też z niedawnym tragicznym w skutkach osunięciem się ziemi, które spowodowało śmierć co najmniej tysiąca osób. Ojciec Święty zapewnił o swojej bliskości, zwłaszcza wobec rodzin, dzieci i przesiedleńców, a także o modlitwie w intencji ofiar.
Leon XIV zwrócił się z gorącym apelem do międzynarodowej społeczności, prosząc o utworzenie korytarzy humanitarnych i zakończenie trawiącej kraj katastrofy humanitarnej. Podkreślił pilną potrzebę rozpoczęcia poważnego i szerokiego dialogu, aby położyć kres trwającemu konfliktowi i na nowo zapewnić narodowi sudańskiemu godność, nadzieję i pokój.
