Lampedusa: Leon XIV apeluje o tworzenie „kultury pojednania”

O tworzenie „kultury pojednania”, która będzie przeciwwagą dla „globalizacji bezsilności” zaapelował Papież Leon XIV w orędziu skierowanym do społeczności włoskiej wyspy Lampedusy. Orędzie zostało wystosowane z okazji prezentacji kandydatury projektu „Gesty gościnności” do wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wojciech Rogacin - Watykan

Leon XIV rozpoczął swoje orędzie pozdrowieniem w dialekcie Lampedusy „O’scià!”, oznaczającym tchnienie, oddech. Przypomnial, że było to także pozdrowienie papieża Franciszka, kiedy odwiedził tę wyspę w swojej pierwszej podróży apostolskiej w 2013 roku.

„Dziękuję” Leona XIV

Ojciec Święty, nawiązując do biblijnego znaczenia słowa „tchnienie”, które tłumaczymy jako „duch”, dziękował społeczności wyspy Lampedusa za ducha gościnności, jaki przejawia od dziesięcioleci wobec migrantów.

„Moje ‘dziękuję’, które jest ‘dziękuję’ całego Kościoła za wasze świadectwo, przedłuża i odnawia to papieża Franciszka. ‘Dziękuję’ stowarzyszeniom, wolontariuszom, burmistrzom i władzom, które z biegiem czasu się zmieniały; ‘dziękuję’ kapłanom, lekarzom, służbom porządkowym i wszystkim, którzy często w sposób niewidoczny ukazali i ukazują uśmiech oraz troskę ludzkiego oblicza tym, którzy przeżyli swoją rozpaczliwą podróż nadziei” – stwierdził Leon XIV.

Bastion człowieczeństwa

Ojciec Święty przypomniał, że wiele osób próbujących dostać się do Europy przez tę bramę, zostało pochowanych na Lampedusie, gdyż nie przetrwały morskiej podróży. „Wiele ofiar – a wśród nich tyle matek i tyle dzieci! – z głębin naszego Morza woła nie tylko do nieba, ale do naszych serc. Wielu braci i sióstr migrantów zostało pochowanych na Lampedusie i spoczywa w ziemi jak ziarna, z których ma wyrosnąć nowy świat. Nie brakuje, dzięki Bogu, tysięcy twarzy i imion osób, które dziś żyją lepszym życiem i nigdy nie zapomną waszej miłości. Wielu z nich stało się z kolei działaczami na rzecz sprawiedliwości i pokoju, bo dobro jest zaraźliwe” – mówił Papież.

„Jesteście bastionem tego człowieczeństwa, które krzyczące racje, atawistyczne lęki i niesprawiedliwe decyzje próbują nadwątlić. Nie ma sprawiedliwości bez współczucia, nie ma prawowitości bez wysłuchania bólu innych” – podkreślił.

Potrzeba gestów pojednania

Leon XIV apelował, by to poświęcenie mieszkańców Lampedusy na rzecz innych nie wyczerpało się. I apelował o walkę z globalizacją obojętności, do czego zachęcał także papież Franciszek.

„Tak jak papież Franciszek przeciwstawił globalizacji obojętności kulturę spotkania, tak chciałbym, abyśmy dziś razem zaczęli przeciwstawiać globalizacji bezsilności kulturę pojednania. Pojednanie jest szczególnym sposobem spotkania. Dziś musimy się spotkać, opatrując nasze rany, przebaczając sobie zło, które uczyniliśmy, i to, którego nie uczyniliśmy, ale którego skutki ponosimy” - wskazał Leon XIV.

„Zło przenosi się z pokolenia na pokolenie, z jednej wspólnoty do drugiej. Ale dobro także się przenosi i potrafi być silniejsze! Aby je praktykować i wprowadzać w obieg, musimy stać się ekspertami pojednania” – podkreślił Papież i dodał: „Nie istnieją wrogowie – istnieją tylko bracia i siostry. To jest kultura pojednania. Potrzeba gestów pojednania i polityki pojednania.”