Kondolencje Papieża po śmierci Księżnej Kentu

Ojciec Święty przesłał telegram kondolencyjny do króla Karola III po śmierci Katarzyny, Księżnej Kentu. Papież wyraził głęboki smutek i zapewnił monarchę oraz całą rodzinę królewską o swojej modlitewnej bliskości w czasie żałoby. Szczególne słowa wsparcia skierował do męża zmarłej, Księcia Kentu, a także do ich dzieci i wnuków.

ks. Marek Weresa – Watykan

Wtorkowe (16 września) uroczystości pogrzebowe będą wydarzeniem historycznym – to pierwszy katolicki pogrzeb członka brytyjskiej rodziny królewskiej we współczesnej historii kraju. Księżna Katharine Worsley, gorliwa wyznawczyni wiary katolickiej, nawróciła się w 1994 r. jako pierwszy członek rodziny królewskiej od ponad 300 lat.

Dziedzictwo chrześcijańskiej dobroci

W swoim przesłaniu Papież powierzył duszę Księżnej miłosierdziu Ojca Niebieskiego. Podkreślił, że jej życie pozostaje świadectwem chrześcijańskiej dobroci, którą realizowała poprzez wieloletnią służbę publiczną, patronat nad licznymi dziełami charytatywnymi oraz troskę o najbardziej potrzebujących w społeczeństwie.

Ojciec Święty wyraził jedność ze „wszystkimi, którzy składają dziękczynienie Bogu Wszechmogącemu za dziedzictwo chrześcijańskiej dobroci Księżnej”.

Nawrócenie i wybór katolicyzmu

Księżna Kentu była wyjątkową postacią w rodzinie królewskiej również z powodu swojej decyzji wiary. W 1994 roku nawróciła się na katolicyzm; stając się pierwszym od ponad czterech wieków członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, który formalnie przeszedł do Kościoła katolickiego. Jej wybór był wyrazem osobistego przekonania i duchowej dojrzałości, a zarazem świadectwem odwagi i niezależności w wyrażaniu własnej wiary.

Księżna Kentu, żona kuzyna zmarłej królowej Elżbiety II, odeszła w wieku 92 lat 4 września wieczorem.