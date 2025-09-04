Kondolencje i modlitwa Papieża po tragicznym wypadku w Lizbonie

Ojciec Święty wystosował telegram do patriarchy Lizbony, przekazując kondolencje i zapewniając o modlitwie w związku z wczorajszym wypadkiem kolejki linowo-terenowej „Gloria”.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Telegram, podpisany przez watykańskiego sekretarza stanu, kard. Pietra Parolina, zapewnia o smutku, z jakim Ojciec Święty przyjął wiadomość o wczorajszym wypadku, wskutek którego zginęło kilkanaście osób, a ponad 20 doznało obrażeń.

Leon XIV prosi patriarchę Lizbony bpa Rui Manuela Sousę Valéria, o przekazanie rodzinom ofiar papieskich kondolencji i zapewnień o duchowej bliskości. Papież modli się również o „całkowity powrót do zdrowia rannych i moc chrześcijańskiej nadziei dla wszystkich dotkniętych tą tragedią”. Leon XIV wyraził też wdzięczność służbom ratunkowym i wszystkim, zwłaszcza rodzinom zmarłych, udziela niosącego pocieszenie apostolskiego błogosławieństwa.

Według najnowszych danych, we wczorajszym wypadku kolejki linowo-terenowej „Gloria” najprawdopodobniej zginęło 17 osób, a ponad 20 zostało rannych. Liczby te będą nadal aktualizowane.