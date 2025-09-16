Katolikos Ormian Karekin II zaprosił Papieża do wizyty w Armenii

Papież we wtorek rano przyjął na audiencji patriarchę Ormian katolikosa Karekina II. Otrzymał zaproszenie od patriarchy do odwiedzenia Armenii. Po Janie Pawle II, Benedykcie XVI oraz Francizku, Leon XIV jest czwartym papieżem, który przyjął na audiencji Karekina II. Katolikos odwiedził też bazylikę Santa Maria Maggiore i modlił się przy grobie Papieża Franciszka.

Salvatore Cernuzio – Watykan

Zaproszenie do odwiedzenia Armenii

Wtorkowa audiencja odbyła się w Villa Barberini, rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, gdzie Leon przebywa od poniedziałku wieczorem. Spotkanie miało miejsce w „braterskiej i serdecznej atmosferze, podczas którego omówiono różne kwestie kościelne, a patriarcha ormiański podkreślił los Ormian z Artsakh”, jak wyjaśnia w rozmowie telefonicznej z redakcją ormiańską Vatican News przedstawiciel Kościoła Apostolskiego Ormiańskiego w Etchmiadzin przy Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Khajag Barsamian.

Leon XIV i Karekin II w Castel Gandolfo (@Vatican Media)

Patriarcha zwrócił się do Papieża z zaproszeniem do odwiedzenia Armenii – wyjaśnia dalej Barsamian – a obaj podkreślili potrzebę pokoju, opartego na sprawiedliwości, jak zaznaczył Karekin II.

Spotkania z szefami Dykasterii i wizyta przy grobie Papieża Franciszka

Po spotkaniu z Papieżem patriarcha udał się do Watykanu, gdzie spotkał się z kardynałem Kurtem Kochem, prefektem Dykasterii ds. Promocji Jedności Chrześcijan, oraz kardynałem José Tolentino de Mendonça, prefektem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji. W programie dnia znalazła się także wizyta w Santa Maria Maggiore: w papieskiej bazylice Karekin II złożył hołd Papieżowi Franciszkowi, z którym był zaprzyjaźniony, modląc się przy jego grobie. Następnie zatrzymał się przed ikoną Salus Populi Romani.

Deklaracja podpisana z Janem Pawłem II

Dzisiejsze spotkanie w Watykanie oznaczało pierwsze spotkanie Papieża Leona XIV z Karekinem II, którego pierwsza wizyta w Rzymie miała miejsce 9 i 10 listopada 2000 roku, kiedy to, będąc nowo wybranym kaholikosem wszystkich Ormian, był gościem Jana Pawła II podczas Jubileuszu 2000 roku. Podczas tamtej wizyty została podpisana Wspólna Deklaracja: krok na drodze, wciąż trwającej, do przywrócenia pełnej komunii między dwoma Kościołami.

Karekin II zaprosił Leona XIV do odwiedzenia Armenii (@Vatican Media)

Podczas tej wizyty Jan Paweł II przekazał Karekinowi relikwie św. Grzegorza Oświeciciela. Rok później, od 25 do 27 września 2001 roku, polski Papież odwiedził Armenię, aby uczcić 1700. rocznicę ogłoszenia chrześcijaństwa religią państwową. Był to pierwszy Papież, który odwiedził Armenię. Relikwie św. Grzegorza zostały także przekazane patriarchom Wielkiego Domu Kilikijskiego Ormian, Aramowi I, oraz ówczesnemu patriarsze ormiańsko-katolickiemu, Jego Błogosławieństwu Nersesowi Bedrosowi XIX Tarmouniemu.

Spotkania z Benedyktem XVI i Franciszkiem

Karekin II powrócił do Watykanu od 6 do 9 maja 2008 roku, na zaproszenie Benedykta XVI, aby wziąć udział w celebracji ekumenicznej przewodniczonej przez Papieża. Następnie ponownie 12 kwietnia 2015 roku, gdy urzędującym Papieżem był Franciszek, który zaprosił zwierzchnika Kościoła Ormiańskiego z Etchmiadzin do uczestnictwa w Mszy w Bazylice św. Piotra ku pamięci ormiańskich męczenników z 1915 roku. Podczas tej celebracji Papież Franciszek ogłosił św. Grzegorza z Nareku doktorem Kościoła Powszechnego. Był to moment o ogromnym znaczeniu dla całego Kościoła ormiańskiego.

Podążając śladami papieża Wojtyły, także papież Bergoglio udał się od 24 do 26 czerwca 2016 roku do Armenii. „Pierwszy kraj chrześcijański” – jak głosiło motto podróży apostolskiej – który argentyński Papież chciał uhonorować w 2018 roku, gdy w Ogrodach Watykańskich odsłonił posąg św. Grzegorza z Nareku. Karekin II był obecny tego dnia, wraz z ówczesnym prezydentem Armenii, Serżem Sargsyanem.

W tym samym roku, w październiku, Karekin II ponownie odwiedził Papieża Franciszka i spotkał się z wieloma przedstawicielami Kurii Rzymskiej. Kolejne spotkanie miało miejsce we wrześniu 2020 roku.