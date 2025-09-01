Jubileusze i kanonizacje: liturgie Leona XIV w październiku

Udział w obchodach pięciu jubileuszy oraz kanonizacja siedmiorga błogosławionych, to publiczne aktywności liturgiczne Papieża Leona XIV zaplanowane na październik. Kalendarz tych aktywności opublikowała 1 września Stolica Apostolska.

Wojciech Rogacin – Watykan

Jubileusze Misjonarzy oraz Migrantów

5 października, w pierwszą niedzielę miesiąca Leon XIV będzie przewodniczył Mszy św. na Placu św. Piotra sprawowanej z okazji dwóch Jubileuszy: Świata Misjonarzy oraz Jubileuszu Migrantów. Liturgia rozpocznie się o godz. 10.30

Jubileusze Życia Konsekrowanego i Duchowości Maryjnej

Kilka dni później, 9 października również na Placu św. Piotra o 10.30 sprawowana będzie przez Papieża Msza św. z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego.

Z kolei 12 października, w niedzielę, na Placu św. Piotra sprawowana będzie przez Papieża Msza św. z okazji Jubileuszu Duchowości Maryjnej.

Kanonizacje siedmiu błogosławionych

Tydzień później, 19 października, odbędzie się uroczystość kanonizacji siedmiorga błogosławioych. O godzinie 10.30 na Placu św. Piotra rozpocznie się uroczysta liturgia, podczas której świętymi zostaną ogłoszeni przez Leona XIV następujący błogosławieni: Ignazio Choukrallah Maloyan – ormiańskokatolicki biskup, Peter To Rot – katechista z Nowej Gwinei, Vincenza Maria Poloni – włoska zakonnica, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez – zakonnica z Wenezueli, Maria Troncatti – włoska zakonnica, José Gregorio Hernández Cisneros – wenezuelski lekarz, tercjarz franciszkański, Bartolo Longo, włoski tercjarz dominikański, apostoł różańca.

Jubileusz Zespołów Synodalnych i Msza św. ze studentami

W kolejną niedzielę, 26 października, o godzinie 10 na Placu św. Piotra rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem Ojca Świętego, sprawowana w Jubileusz Zespołów Synodalnych i organów uczestnictwa.

Dzień później, w poniedziałek 27 października, o godzinie 17.30 w Bazylice św. Piotra Leon XIV będzie przewodniczyć Mszy św. ze studentami uniwersytetów papieskich.