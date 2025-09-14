Ekumeniczne świętowanie urodzin przez Leona XIV

Po zakończeniu upamiętnienia męczenników i świadków wiary XXI wieku w Bazylice św. Pawła za Murami Papież Leon XIV – jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej – pozdrowił w zakrystii przedstawicieli innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Tam również, razem z nimi, krótko świętował swoje urodziny.

W uroczystości upamiętnienia Męczenników i Świadków Wiary XXI Wieku uczestniczyli przedstawiciele nie tylko wschodnich Kościołów katolickich, ale także prawosławnych, oraz innych wyznań i wspólnot chrześcijańskich.

Zebrani zaśpiewali Papieżowi pieśń z okazji urodzin (@Vatican Media)

„Nie moja, lecz Twoja wola, Panie”

Po zakończeniu uroczystości w Bazylice Św. Pawła za Murami Papież udał się wraz z nimi do zakrystii, gdzie przekazał im pozdrowienie. Następnie zatrzymał się w Sali Pinakoteki z kardynałami i innymi osobistościami. Tam dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Giovanni Battista Re, skierował do Leona XIV kilka słów z okazji jego 70. urodzin. Papież podziękował, podkreślając zbieżność daty swoich urodzin z uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego: „Od początku mojego powołania zawsze odpowiadałem: ‘nie moja wola, lecz Twoja, Panie’”.

Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele wielu Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich (@Vatican Media)

Ekumeniczny charakter

Ojciec Święty odniósł się zarówno do Roku Jubileuszu, jak i ekumenicznego charakteru zakończonej właśnie uroczystości. Wyrażając nadzieję, że entuzjazm wiernych w tym Roku Jubileuszowym przyniesie owoce dla misji głoszenia Ewangelii, Papież powiedział, że cieszy się, iż może świętować ten dzień w ramach celebracji o charakterze ekumenicznym, i wezwał do wspólnej drogi jako „świadków jedności, miłości i nadziei”.

Po krótkim toaście Leon XIV wyszedł pozdrowić wiernych zebranych przez bazyliką (@Vatican Media)

Po krótkim toaście, krojeniu tortu i odśpiewaniu przez zebranych życzeń urodzinowych, Leon XIV wyszedł z Bazyliki, aby pozdrowić wiernych zgromadzonych na zewnątrz, po czym powrócił do Watykanu.