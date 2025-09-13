Dzieci ze szpitala na urodziny Papieża: Tak bardzo cię kochamy
Wojciech Rogacin – Watykan
Życzenia pokoju
Na rysunkach, oprócz życzeń i pozdrowień, przedstawiana jest postać Leona XIV w towarzystwie dzieci oraz z hasłami wzywającymi do pokoju i miłości. Kolorowymi rysunkami, wykonanymi w świetlicy szpitala należącego do Stolicy Apostolskiej, dzieci wyrażają pragnienie, które papież wypowiadał od dnia swojego wyboru: pokój dla wszystkich i dla całego świata.
„Bóg nie chce wojny, chce pokoju i wspiera tych, którzy starają się wyjść ze spirali nienawiści i iść drogą dialogu” – przypomniał papież Leon z placu św. Piotra podczas modlitwy Anioł Pański w ubiegłą niedzielę. Dzieci wszystkich narodowości, religii i kultur, które ożywiają swoje rysunki uśmiechniętymi buźkami, zapewniają go o swojej radosnej solidarności.
„Spokojnie, ja się tym zajmę”
„Tak bardzo cię kochamy Papieżu Leonie XIV” – można przeczytać na jednym z rysunków. Na innym z rysunków widać Papieża trzymającego w dłoni flagę PACE (Pokój) i wychodzące z jego ust słowa: „Spokojnie, ja się tym zajmę”. Obok niego widać gołębicę z gałązkami oliwnymi w dziobie, a jedna z postaci stojąca obok mówi: „Kochany Papieżu, pragniemy świętować Twoje urodziny”. Druga z postaci wskazuje, że dzieci na całym świecie chcą być razem, ale nie chcą tego wszyscy dorośli.
Na jeszcze jednym z rysunków, który podpisały: Jessica, Alexia, Carlotta, Matteo i Francesco dziewczynka podaje Papieżowi flagę pokoju, z życzeniami wkomponowanymi w serce.
