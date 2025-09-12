Bez tolerancji dla nadużyć. U Papieża o ochronie nieletnich

Papież spotkał się z abp Thibault Vernym w sprawie raportu dotyczącego ochrony małoletnich przed nadużyciami (@Vatican Media)

Po raz pierwszy od początku swojej kadencji arcybiskup Thibault Verny, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, został przyjęty przez Leona XIV. Przedstawił Drugi Raport Roczny dotyczący Polityk i Procedur Ochrony w Kościele. Potwierdzono zaangażowanie Komisji w kontynuowanie misji powierzonej jej przez papieża Franciszka oraz „zakorzenienie w całym Kościele kultury prewencji”.

Wojciech Rogacin

Thibault Verny, arcybiskup Chambéry został 15 lipca mianowany przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. To było jego pierwze spotkanie, jako przewodniczącego komisji, z Leonem XIV. Arcybiskupowi, który poprosił o audiencję, towarzyszył biskup Luis Manuel Alí Herrera, sekretarz Komisji.

Rekomendacje dla Kościołów

Jak czytamy w komunikacie Papieskiej Komisji, abp Verny poprosił o audiencję „w celu osobistego wyrażenia wdzięczności Ojcu Świętemu za zaufanie okazane mu poprzez nominację oraz w celu przedstawienia Drugiego Raportu Rocznego dotyczącego polityk i procedur ochrony w Kościele.”

Raport ten, którego przygotowywanie zlecił papież Franciszek w 2022 roku, ma na celu ocenę i promowanie ochrony nieletnich w Kościołach lokalnych i instytutach zakonnych, oferując praktyczne rekomendacje oparte na konkretnych doświadczeniach Kościoła. Pierwszy Raport został przedstawiony 29 października 2024 roku.

Żadnej formy nadużyć

Podczas spotkania – wyjaśnia dalej komunikat – arcybiskup Verny potwierdził zaangażowanie Komisji w kontynuowanie misji powierzonej jej przez papieża Franciszka poprzez konstytucję apostolską Praedicate Evangelium w rozwijaniu polityk ochrony, przygotowywaniu Raportu Rocznego oraz wspieraniu Kościołów lokalnych poprzez inicjatywę Memorare.

„Z pokorą i nadzieją – stwierdził przewodniczący – Komisja kontynuuje misję, która została nam powierzona, realizując wizję Ojca Świętego, by zakorzenić w całym Kościele kulturę prewencji, która nie toleruje żadnej formy nadużyć: ani władzy czy autorytetu, ani sumienia czy duchowości, ani nadużyć seksualnych.”