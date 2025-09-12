Bez tolerancji dla nadużyć. U Papieża o ochronie nieletnich
Wojciech Rogacin
Thibault Verny, arcybiskup Chambéry został 15 lipca mianowany przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. To było jego pierwze spotkanie, jako przewodniczącego komisji, z Leonem XIV. Arcybiskupowi, który poprosił o audiencję, towarzyszył biskup Luis Manuel Alí Herrera, sekretarz Komisji.
Rekomendacje dla Kościołów
Jak czytamy w komunikacie Papieskiej Komisji, abp Verny poprosił o audiencję „w celu osobistego wyrażenia wdzięczności Ojcu Świętemu za zaufanie okazane mu poprzez nominację oraz w celu przedstawienia Drugiego Raportu Rocznego dotyczącego polityk i procedur ochrony w Kościele.”
Raport ten, którego przygotowywanie zlecił papież Franciszek w 2022 roku, ma na celu ocenę i promowanie ochrony nieletnich w Kościołach lokalnych i instytutach zakonnych, oferując praktyczne rekomendacje oparte na konkretnych doświadczeniach Kościoła. Pierwszy Raport został przedstawiony 29 października 2024 roku.
Żadnej formy nadużyć
Podczas spotkania – wyjaśnia dalej komunikat – arcybiskup Verny potwierdził zaangażowanie Komisji w kontynuowanie misji powierzonej jej przez papieża Franciszka poprzez konstytucję apostolską Praedicate Evangelium w rozwijaniu polityk ochrony, przygotowywaniu Raportu Rocznego oraz wspieraniu Kościołów lokalnych poprzez inicjatywę Memorare.
„Z pokorą i nadzieją – stwierdził przewodniczący – Komisja kontynuuje misję, która została nam powierzona, realizując wizję Ojca Świętego, by zakorzenić w całym Kościele kulturę prewencji, która nie toleruje żadnej formy nadużyć: ani władzy czy autorytetu, ani sumienia czy duchowości, ani nadużyć seksualnych.”
