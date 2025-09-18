Badania: Leon XIV cieszy się wysoką sympatią wśród Amerykanów

Po pierwszych miesiącach pontyfikatu Leon XIV cieszy się wśród katolików w Stanach Zjednoczonych wysoką popularnością pozytywną – porównywalną do popularności papieża Franciszka z pierwszego okresu jego pontyfikatu.

Wojciech Rogacin

Papież lubiany i wciąż odkrywany

Początkowo nowy Papież Amerykanin był mało znany nawet w swoim kraju. Obecnie – jak wynika z badań społecznych renomowanej pracowni PEW Research Center, Leon XIV ciezy się pozytywną opinią aż 84 procent amerykańskich katolików, a jednocześnie 11 procent wciąż mówi, że nie wiedzą nic o nowym Papieżu. Tylko 4 procent ma o Papieżu Prevoście opinię negatywną.

84 proc. katolików w USA pozytywnie ocenia Papieża Leona XIV (@Vatican Media)

Najlepsze oceny wśród praktykujących

Z badań wynika, że Leon XIV wciąż jest odkrywany przez katolików w USA, bowiem przed wyborem nie był tam postacią znaną. Tylko 7 procent ocenia, że zna dobrze Papieża, a 67 procent, że zna go trochę. Pozostali nie mają o nim wiedzy.

Najlepiej oceniają Leona XIV katolicy, którzy co niedziela chodzą do kościoła. Wśród nich aż 95 proc. Ocenia Papieża pozytywnie. Wśród katolików mniej regularnie uczęszczających na Msze św. 84 proc. ma o nim pozytywną opinię, a wśród rzadko praktykujących – 77 proc.

Najlepiej oceniają Papieża katolicy co tydzień uczestniczący we Mszy św. (@Vatican Media)

Sympatia także niekatolików

PEW Research Center zapytał także o opinię Amerykanów niebędących katolikami również wśród nich ponad połowa – 56 procent – ocenia Leona XIV pozytywnie, z kolei 31 procent badanych odpowiedziało, że nigdy o Leonie XIV nie słyszało.

Istotny fakt pochodzenia Leona XIV

Fakt, iż Leon XIV jest pierwszym papieżem Amerykaninem również budzi emocje w społeczeństwie amerykańskim. Zapytani, jak bardzo cieszą się z faktu, że papież pochodzi z USA, 36 proc. amerykańskich katolików odpowiada, że jest „bardzo” lub „niezwykle podekscytowanych”. Kolejne 40 procent deklaruje, że jest „umiarkowanie podekscytowanych”. Z drugiej strony 22 proc. stwierdza, że jest „niewiele” lub nie jest „wcale” podekscytowanych faktem, że papież pochodzi z USA.

Amerykańskie pochodzenie jest istotne w ocenach Papieża (@Vatican Media)

Popularność podobna, jak Franciszka, niższa od Jana Pawła II

Oceny pozytywne wobec Papieża Leona XIV są odbiciem sympatii wobec papieża Franciszka z pierwszego okresu jego pontyfikatu, który rozpoczął się w roku 2013. Początkowo Franciszek cieszył się poparciem 84 proc. Amerykańskich katolików, potem sympatia nieco zmalała do 79 proc. By w 2014 roku wzrosnąć do 85 proc.

Spośród ostatnich czterech papieży największą sympatią cieszył się Jan Paweł II, którego – jak to zbadano w końcówce lat 80. I w latach 90. – pozytywnie oceniało ponad 90 procent amerykańskich katolików. Najniższą popularnością w pierwszym okresie swego pontyfikatu cieszył się Benedykt XIV – 67 procent amerykańskich katolików oceniało go pozytywnie w pierwszym roku pontyfikatu, potem te oceny wzrosły do ponad 70 proc. i do 83 proc. W 2008 roku.

30 proc. uważa, że pontyfikat Leona XIV jest podobny do pontyfikatu Franciszka (@Vatican Media)

Jednocześnie około jedna trzecia katolików w USA widzi podobieństwo w pontyfikacie Leona XIV do pontyfikatu Franciszka. 13 procent uważa, że są to całkiem różne style pontyfikatów, a połowa nie ma wyrobionego zdania.

Nieco bardziej popularny wśród wyborców Demokratów

PEW Research Center zapytał także jak postrzegają Papieża wyborcy Partii Demokratycznej, a jak Partii Republikańskiej. Okazało się, że nieznacznie więcej pozytywnych opinii jest wśród katolików wspierających Demokratów (89 proc. sympatii wobec Leona XIV) niż wśród wyborców Republikanów (84 proc. sympatii). Wśród tych ostatnich to jest znaczny wzrost pozytywnych opinii o papieżu od pontyfikatu papieża Franciszka, którego pozytywnie oceniało 69 proc. katolików, będących wyborcami Republikanów.

Amerykanie wciąż jeszcze odkrywają nowego Papieża (@VATICAN MEDIA)

Lepiej poznać Papieża Amerykanina

Z ogłoszonych przez PEW Research Center badań wynika, że w przeważającej większości amerykańscy katolicy są pozytywnie nastawieni do Papieża Leona XIV, wciąż jednak potrzebują czasu, aby lepiej poznać Papieża Amerykanina.