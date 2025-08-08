Znak bliskości i wdzięczności Kościoła. Papież w Albano zje obiad z ubogimi

Leon XIV podczas planowanego pobytu w Albano w niedzielę, 17 sierpnia będzie celebrował Mszę św. w Sanktuarium Santa Maria della Rotonda. W Eucharystii będą uczestniczyć ubodzy wspierani przez diecezjalną Caritas oraz pracownicy i wolontariusze tej organizacji. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo, Ojciec Święty spotka się przy obiedzie z osobami korzystającymi z pomocy Caritas Albano w Borgo Laudato si’.

ks. Marek Weresa – Watykan

Biskup Albano, Vincenzo Viva powiedział: „Jesteśmy pełni radości z powrotu Papieża do naszej diecezji i z tego, że przyjął propozycję naszej Caritas, aby wspólnie zasiąść do stołu z ubogimi, których nosimy w sercu, i z tymi, którzy codziennie poświęcają się z troską i uwagą, aby im pomagać. To będzie pierwszy raz, kiedy papież Leon XIV spotka się z ubogimi w ramach swojego pontyfikatu, i jesteśmy szczęśliwi, że to wydarzenie odbędzie się właśnie tutaj, w naszej diecezji”.

Wydarzenie organizowane jest przez diecezję Albano we współpracy z Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która zarządza Borgo Laudato si’ w Castel Gandolfo.

W obiedzie udział weźmie około 100 osób, w tym: mieszkańcy domów rodzinnych i domów opieki funkcjonujących na terenie diecezji, osoby korzystające z noclegowni diecezjalnej, podopieczni oraz pracownicy i wolontariusze Caritas.

Wspólne spotkanie i posiłek mają być znakiem bliskości Kościoła wobec najuboższych, a także wyrazem wdzięczności dla tych, którzy każdego dnia niosą pomoc potrzebującym.