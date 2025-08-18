W Peru powstaje szlak pielgrzymi poświęcony Papieżowi Leonowi XIV

Na pątniczy Szlak Leona XIV można wyruszać w Peru

Miłośnicy szlaków duchowych – takich jak Camino de Santiago w Hiszpanii, Marsz Franciszkański w środkowych Włoszech czy Via Francigena, prowadząca z Canterbury do Rzymu - będą mogli wyruszyć na Szlak Papieża Leona XIV. To trasa w Peru, która poprowadzi przez najważniejsze miejsca pracy misyjnej i duszpasterskiej Francisa Roberta Prevosta w kraju andyjskim.

Daniele Piccini – Watykan

W artykule:

· Trasa przez cztery regiony

· Co można będzie zobaczyć

· Hołd dla Papieża Peruwiańczyka

Trasa nazwana „Caminos del Papa León XIV” (Szlaki Papieża Leona XIV), której otwarcie ogłosiły władze Peru, przebiegać będzie przez regiony Lambayeque, La Libertad, Piura i Callao, obejmując miejsca, w których Papież – jako misjonarz i biskup – służył Kościołowi w tym kraju. Inwestycje rządowe i lokalne w wysokości 130 mln euro zostaną przeznaczone na modernizację muzeów i renowację obiektów sakralnych. „Chcemy uhonorować pracę i pobyt Papieża przez Peru” – mówi prezydent Dina Boluarte.

Szlak został zainaugurowany w poniedziałek, 21 lipca, jednocześnie w czterech miastach: Chiclayo, Trujillo, Chulucanas i Callao, należących odpowiednio do czterech regionów, które obejmuje: Lambayeque, La Libertad, Piura i Callao.

Równocześnie z inauguracją Szlaku Papieża Leona XIV zaprezentowano również kampanię promocyjną „La Ruta de León” (Droga Leona), realizowaną przez Komisję ds. Promocji Eksportu i Turystyki Peru (PromPerú), której celem jest zachęcenie zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych do odwiedzenia atrakcji turystycznych czterech regionów objętych trasą turystyczną „Caminos del Papa León XIV”.

Utworzenie szlaku to inicjatywa rządowa

Kolejne etapy wciąż w fazie ustalania

Minister handlu zagranicznego i turystyki (Mincetur), Desilú León, wyjaśniła, że Szlak jest w szczegółach nadal w trakcie opracowywania.

„To były dni bardzo intensywnej pracy – powiedziała podczas inauguracji trasy w Chiclayo – aby osiągnąć porozumienie i zidentyfikować zasoby turystyczne w każdym z miejsc. Ale jest to praca, którą możemy kontynuować, a jednocześnie prowadzić dalsze planowanie, by móc włączyć także inne lokalizacje”.

Okazja do renowacji kościołów, muzeów

Szlak Papieża Leona XIV będzie okazją do odnowy kościołów, rozbudowy muzeów, poprawy dostępu, a także do wspierania przedsiębiorstw i producentów, hoteli i schronisk, produktów spożywczych oraz lokalnego rzemiosła – dzięki inwestycjom rządowym i regionalnym.

„W tej pierwszej fazie – kontynuowała minister – przeznaczyliśmy około 130 milionów euro, z czego część pochodzi od rządu centralnego, a druga część od samych rządów regionalnych. Inwestuje Callao, inwestuje La Libertad, tutaj w Lambayeque rząd regionalny przeznaczył środki na inwestycje w ten szlak i wszystko, co inwestujemy, składa się mniej więcej na tę kwotę”.

Powstanie szlaku ogłoszono pod koniec lipca

Ministerstwo Kultury dodatkowo wesprze Muzeum Narodowe Sicán oraz odrestauruje Katedrę i Kaplicę La Verónica w Chiclayo. Muzeum Królewskich Grobowców Sipán zostanie rozbudowane.

Hołd dla Papieża Peruwiańczyka

Prezydent Peru, Dina Boluarte, podkreśliła, że Szlak Papieża Leona XIV jest hołdem dla obecności papieża w Peru i „dla wszystkich mężczyzn i kobiet wiary, którzy byli światłem w swojej wspólnocie”.

Peruwiańczycy są dumni z Papieża

„Ta trasa – powiedziała prezydent – nie tylko prowadzi przez ulice i kościoły, lecz także przez pamięć, wiarę i nadzieję narodu, który nigdy nie przestał marzyć i który dziś może z dumą powiedzieć: mamy Papieża Peruwiańczyka”.