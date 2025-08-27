Telegram Ojca Świętego po strzelaninie w Minneapolis

Leon XIV wysłał telegram z kondolencjami po strzelaninie w szkole i kościele Zwiastowania w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Zapewnił o swej bliskości zwłaszcza z rodzinami opłakującymi śmierć dziecka.

Wojciech Rogacin - Watykan

Telegram Ojca Świętego, podpisany przez kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, adresowany jest do arcybiskupa Saint Paul i Minneapolis Bernarda Hebdy.

„Jego Świątobliwość Papież Leon XIV z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o ofiarach śmiertelnych i rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w kościele Zwiastowania w Minneapolis. Przesyła on serdeczne kondolencje oraz zapewnienie o duchowej bliskości wszystkim dotkniętym tą straszną tragedią, a szczególnie rodzinom opłakującym teraz śmierć dziecka” – głosi treść telegramu.

„Polecając dusze zmarłych dzieci miłości wszechmogącego Boga, Jego Świątobliwość modli się za rannych, a także za służby ratownicze, personel medyczny i duchownych, którzy otaczają opieką poszkodowanych i ich bliskich” – czytamy w piśmie.

„W tym niezwykle trudnym czasie Ojciec Święty udziela wspólnocie szkoły katolickiej Zwiastowania, archidiecezji Saint Paul i Minneapolis oraz mieszkańcom aglomeracji Twin Cities swojego apostolskiego błogosławieństwa jako zadatku pokoju, męstwa i pocieszenia w Panu Jezusie” – głosi treść telegramu.

Atak w szkole

W środę rano czasu amerykańskiego uzbrojony mężczyzna wtargnął na teren kompleksu Kościoła i Szkoły Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania. Bilans ataku jest dramatyczny: dwoje dzieci nie żyje, a 14 osób zostało rannych. Motyw ataku pozostaje wciąż nieznany.