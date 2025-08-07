Telegram Leona XIV do przewodniczącego episkopatu Ghany po katastrofie śmigłowca

Po katastrofie śmigłowca wojskowego w Republice Ghany, w wyniku którego zginęło osiem osób, w tym minister obrony i minister środowiska, Ojciec Święty wysał telegram kondolencyjny do przewodniczącego Konferencji Biskupów Ghany.

Wojciech Rogacin - Watykan

Telegram został podpisany przez sekretarza stanu kard. Pietro Parolina.

„Jego Świątobliwość Papież Leon XIV przekazuje wyrazy współczucia z powodu śmierci ministrów, urzędników państwowych oraz wszystkich, którzy zginęli w katastrofie wojskowego helikoptera. Powierzając dusze zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego Boga i modląc się za tych, którzy opłakują ich stratę, szczególnie za ich rodziny, Ojciec Święty zapewnia naród Ghany o swojej duchowej bliskości w tym trudnym czasie” – czytamy w telegramie.

Nikt nie przeżył wypadku

Do wypadku doszło w czwartek rano. Minister Obrony Edward Omane Boamah oraz Minister Środowiska, Nauki i Technologii Ibrahim Murtala Muhammed zginęli kiedy śmigłowiec, w którym lecieli spadł na zalesiony teren. Razem z nimi zginęło sześć pozostały osób lecących śmigłowcem, w tym załoga.