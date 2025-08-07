Telegram Leona XIV do przewodniczącego episkopatu Ghany po katastrofie śmigłowca
Wojciech Rogacin - Watykan
Telegram został podpisany przez sekretarza stanu kard. Pietro Parolina.
„Jego Świątobliwość Papież Leon XIV przekazuje wyrazy współczucia z powodu śmierci ministrów, urzędników państwowych oraz wszystkich, którzy zginęli w katastrofie wojskowego helikoptera. Powierzając dusze zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego Boga i modląc się za tych, którzy opłakują ich stratę, szczególnie za ich rodziny, Ojciec Święty zapewnia naród Ghany o swojej duchowej bliskości w tym trudnym czasie” – czytamy w telegramie.
Nikt nie przeżył wypadku
Do wypadku doszło w czwartek rano. Minister Obrony Edward Omane Boamah oraz Minister Środowiska, Nauki i Technologii Ibrahim Murtala Muhammed zginęli kiedy śmigłowiec, w którym lecieli spadł na zalesiony teren. Razem z nimi zginęło sześć pozostały osób lecących śmigłowcem, w tym załoga.
