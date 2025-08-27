Stanowczy apel Papieża o zakończenie konfliktu w Ziemi Świętej

Na zakończenie Audiencji Generalnej Leon XIV w zdecydowanych słowach zaapelował o zakończenie konfliktu w Ziemi Świętej, o dopuszczenie pomocy humanitarnej, poszanowanie prawa humanitarnego oraz o obowiązek ochrony ludności cywilnej.

Wojciech Rogacin - Watykan

„W ubiegły piątek towarzyszyliśmy modlitwą i postem naszym braciom i siostrom, którzy cierpią z powodu wojen” - mówił Leon XIV. „Dziś ponownie kieruję stanowczy apel zarówno do stron zaangażowanych w konflikt, jak i do wspólnoty międzynarodowej, aby położyć kres konfliktowi w Ziemi Świętej, który przyniósł tyle grozy, zniszczenia i śmierci”.

Papież wzywał strony konfliktu do uwolnienia wszystkich zakładników, do zawarcia trwałego zawieszenia broni. Prosił, aby umożliwić bezpieczny dostęp pomocy humanitarnej oraz zaapelował o pełne poszanowanie prawa humanitarnego, w szczególności obowiązku ochrony ludności cywilnej oraz zakaz stosowania zbiorowej kary, nieproporcjonalnego użycia siły i przymusowych przesiedleń ludności.

Ojciec Święty przyłączył się do wspólnej Deklaracji Patriarchów grecko-prawosławnego i łacińskiego z Jerozolimy, którzy wczoraj wezwali do zakończenia spirali przemocy, do zakończenia wojny i do postawienia dobra wspólnego ludzi na pierwszym miejscu. Papież wezwał, abyśmy błagali Maryję, Królową Pokoju, źródło pocieszenia i nadziei, aby Jej wstawiennictwo wyjednało pojednanie i pokój w tej tak bardzo ukochanej przez wszystkich ziemi.

Audiencja Generalna odbyła się w Auli Pawła VI (@Vatican Media)

Oświadczenie Patriarchów

We wspólnym oświadczeniu Patriarchatów grecko-prawosławnego i łacińskiego w Jerozolimie napisano m.in: „wydaje się, że zapowiedź rządu izraelskiego, według której «otworzą się wrota piekieł», rzeczywiście nabiera tragicznych kształtów”.

Wezwali do zakończenia wojny. „Nadszedł czas, aby położyć kres tej spirali przemocy, zakończyć wojnę i postawić na pierwszym miejscu dobro wspólne ludzi. Zniszczeń było już dość – zarówno w ziemi, jak i w życiu osób. Nie ma żadnej racji, by przetrzymywać cywilów jako więźniów lub zakładników w dramatycznych warunkach. To najwyższy czas, by rodziny wszystkich stron konfliktu, które tak długo cierpiały, mogły rozpocząć drogę uzdrowienia”.

Wezwali też wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz zakończenia „tej bezsensownej i niszczącej wojny, a także aby zaginione osoby i izraelscy zakładnicy mogli powrócić do domów”.