Środowa audiencja generalna Papieża przeniesiona do Auli Pawła VI

Prefektura Domu Papieskiego poinformowała, że audiencja generalna Papieża Leona XIV w środę 13 sierpnia odbędzie się w Auli Pawła VI zamiast – jak wcześniej planowano – na Placu Świętego Piotra. Powodem są prognozowane tego dnia wysokie temperatury.

Vatican News

Audiencja w Auli, pozdrowienie z Bazyliki

Ze względu na prognozowane wysokie temperatury, Audiencja Generalna w środę 13 sierpnia odbędzie się w Auli Pawła VI. Zostaną jednak uruchomione telebimy, aby można było śledzić audiencję zarówno na Placu Świętego Piotra, jak i na placu Petriano, przed Aulą Pawła VI.

Następnie Ojciec Święty uda się do Bazyliki Watykańskiej, aby pozdrowić tych, którzy nie znajdą miejsca w Auli i będą śledzić audiencję na ekranach.

Drugi wypoczynek w Castel Gandolfo

Tego samego dnia po południu Leon XIV uda się do Castel Gandolfo na drugi okres wypoczynku, który spędzi w rezydencji Villa Barberini, znajdującej się w obrębie Willi Papieskich. Podczas tego pobytu, w piątek 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, o godzinie 10 Papież odprawi Mszę Świętą w parafii św. Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo, a o godzinie 12 odmówi Anioł Pański przy wejściu do Pałacu Papieskiego, na Piazza della Libertà, również w Castel Gandolfo.

Msza św. i obiad z ubogimi

W niedzielę 17 sierpnia, o godzinie 9.30, Papież Leon XIV odprawi Mszę Świętą w sanktuarium Matki Bożej della Rotonda w Albano Laziale, w której uczestniczyć będą też ubodzy objęci pomocą Caritas diecezjalnej oraz z jej pracownicy. O godzinie 12 odmówi Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. Na zakończenie spotka się z ubogimi i podopiecznymi Caritas na obiedzie w Borgo Laudato si’, znajdującym się w obrębie Willi Papieskich.