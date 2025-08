Przed Eucharystią Leon XIV pozdrowił młodych

Leon XIV pozdrowił zgromadzoną na Tor Vergata młodzież. Podkreślił, że w Eucharystii będą celebrować sakrament obecności Jezusa.

Krzysztof Bronk - Watykan

Ojciec Święty osobiście powitał wszystkich zgromadzonych na Tor Vergata młodych, przejeżdżając w papamobile wzdłuż wszystkich sektorów. Na zakończenie niespodziewanie podszedł do mikrofonu i skierował do młodych kilka słów.

„Mam nadzieję, że wszyscy trochę odpoczęli – mówił Leon XIV. – Wkrótce rozpoczniemy wielką celebrację, którą zostawił nam Chrystus. Jego obecność w Eucharystii. Niech Bóg błogosławi was wszystkich i niech będzie to naprawdę niezapomniana okazja dla każdego z nas. Kiedy razem jako Kościół Chrystusa podążamy za Nim, idziemy razem, to żyjemy z Jezusem Chrystusem”.