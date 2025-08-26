Szukaj

Leon XIV
Pokój „nieuzbrojony i rozbrajający” w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2026

Pokój z wami wszystkimi: ku pokojowi „nieuzbrojonemu i rozbrajającemu" – to temat orędzia Leona XIV na Światowy Dzień Pokoju 2026. Temat został dziś ogłoszony w komunikacie Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

„Temat orędzia Papieża Leona XIV na Światowy Dzień Pokoju 2026 wzywa ludzkość do odrzucenia logiki przemocy i wojny, aby przyjąć autentyczny pokój, oparty na miłości i sprawiedliwości” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 

Jak zaznaczono, pokój powinien być nieuzbrojonemu, czyli nieoparty na strachu, groźbach czy zbrojeniach. Ponadto powinien być rozbrajający, czyli zdolny do rozwiązywania konfliktów, otwierania serc oraz budzenia zaufania, empatii i nadziei. „Nie wystarczy wzywać pokoju – trzeba go ucieleśniać w stylu życia, który odrzuca wszelkie formy przemocy, widzialnej czy strukturalnej” czytamy w komunikacie.

„Pozdrowienie Zmartwychwstałego Chrystusa: «Pokój wam» (por. J 20,19), jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich – wierzących, niewierzących, odpowiedzialnych politycznie i obywateli – aby budować Królestwo Boże i wspólnie tworzyć przyszłość ludzką i pokojową” – podkreślono w komunikacie Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

26 sierpnia 2025, 12:00

