Pierwsza książka Papieża: I pokój niech będzie!

Od jutra w księgarniach dostępna będzie pierwsza książka Papieża Leona XIV „I pokój niech będzie! Słowa do Kościoła i świata”. Są tam pierwsze przemówienia Ojca Świętego dotyczące pokoju. Książka opublikowana przez Libreria Editrice Vaticana, liczy 160 stron i będzie dostępna w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Pokoju „nieuzbrojony i rozbrajającego” życzył wszystkim Leon XIV w swoim pierwszym przemówieniu do całego świata zaraz po wyborze na następcę św. Piotra, 8 maja.

W swoich pierwszych wystąpieniach Papież, który przybył z Ameryki Północnej, przekazał wszystkim kilka ze swoich priorytetów: prymat Boga, komunię w Kościele, poszukiwanie pokoju.

Podkreślił, jak fundamentalne jest „zobowiązania każdego, kto pełni w Kościele posługę władzy: zniknąć, aby pozostał Chrystus, stać się małym, aby On był poznany i uwielbiony”. Wyjawił także swoje wielkie pragnienie: Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który stanie się zaczynem dla świata pojednanego.

Jego liczne apele o pojednanie nie odnoszą się wyłącznie do polityki, lecz do serca każdego człowieka: Papież podkreśla, że pokój zaczyna się w każdym z nas: w sposobie, w jaki patrzymy na innych, słuchamy innych, mówimy o innych.

Ta cenna książka gromadzi pierwsze przemówienia papieża Leona XIV, „dzięki którym można lepiej poznać Papieża poprzez jego własne słowa” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. komunikacji Stolicy Apostolskiej.