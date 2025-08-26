Pierwsza książka Papieża: I pokój niech będzie!
Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan
Pokoju „nieuzbrojony i rozbrajającego” życzył wszystkim Leon XIV w swoim pierwszym przemówieniu do całego świata zaraz po wyborze na następcę św. Piotra, 8 maja.
W swoich pierwszych wystąpieniach Papież, który przybył z Ameryki Północnej, przekazał wszystkim kilka ze swoich priorytetów: prymat Boga, komunię w Kościele, poszukiwanie pokoju.
Podkreślił, jak fundamentalne jest „zobowiązania każdego, kto pełni w Kościele posługę władzy: zniknąć, aby pozostał Chrystus, stać się małym, aby On był poznany i uwielbiony”. Wyjawił także swoje wielkie pragnienie: Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który stanie się zaczynem dla świata pojednanego.
Jego liczne apele o pojednanie nie odnoszą się wyłącznie do polityki, lecz do serca każdego człowieka: Papież podkreśla, że pokój zaczyna się w każdym z nas: w sposobie, w jaki patrzymy na innych, słuchamy innych, mówimy o innych.
Ta cenna książka gromadzi pierwsze przemówienia papieża Leona XIV, „dzięki którym można lepiej poznać Papieża poprzez jego własne słowa” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. komunikacji Stolicy Apostolskiej.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.