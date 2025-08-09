Papieże o plaży: Miejsce wytchnienia, pracy, męczeństwa, głoszenia Ewangelii

Plaża kojarzy się z letnim wypoczynkiem, ale jest też często miejscem innych wydarzeń (Copyright (c) 2025 Simon Dannhauer/Shutterstock. No use without permission.)

W tym letnim czasie przypominamy refleksje Papieży o nadbrzeżach – miejscach ukochanych przez wielu urlopowiczów. Były scenerią nauczania Jezusa i nie są jedynie miejscami odpoczynku i rozrywki. Mogą stać się tłem ludzkich nadziei i dramatów. Są także zaproszeniem do refleksji. Przedstawiamy wypowiedzi ostatnich papieży na temat plaży.

Amedeo Lomonaco – Watykan

Jan Paweł II: szukać wytchnienia na plażach

Latem plaże kojarzą się przede wszystkim z odpoczynkiem – we Włoszech słynnym takim miejscem jest riwiera w Rimini. Ten popularny letni kurort w sierpniu 1982 roku odwiedził Papież Jan Paweł II. Wygłosił tam przede wszystkim słowa podziękowania, nawiązując do plaży jako miejsca letniego wytchnienia.

„Składam wam wszystkim, mieszkańcom pięknego i drogiego mojemu sercu Rimini, szczere podziękowanie i serdeczne pozdrowienie, a także wam – gościom przybyłym z różnych stron Włoch i świata – którzy przyjechaliście szukać wytchnienia na uśmiechniętych plażach tej ziemi”.

Jan Paweł II wskazywał na wytchnienie, jakiego człowiek może zażywać na plaży podczas wypoczynku

Pozdrowienie od Pawła VI

Pozdrowienia dla urlopowiczów przekazał także Paweł VI podczas modlitwy Anioł Pański 6 sierpnia 1967 roku. „Wam, najdroższe Dzieci, przekazujemy nasze życzenie „udanego wypoczynku”. Obejmuje ono wszystkie miejsca – na wsi, na plażach, w górach – wszędzie tam, gdzie są ludzie odpoczywający i szukający w odprężeniu sił fizycznych i duchowych, w kontakcie z naturą oraz w rozmowie z dobrymi przyjaciółmi chwili pokoju i pogody ducha, a także odnowy energii i zdrowia ciała oraz duszy” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek pamiętał o tych, którzy zginęli na skraju morza

Plaże bywają jednak także miejscem wydarzeń dramatycznych. Dzisiaj często niestety rozbijają się na nich nadzieje wielu migrantów szukających lepszego życia. W 2023 roku niedaleko kalabryjskiej plaży w Steccato di Cutro katastrofa łodzi kosztowała życie 94 osób, w tym 34 dzieci.

„Podróże nadziei – powiedział papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 5 marca 2023 roku, odnosząc się do tej tragedii – niech już nigdy nie zamieniają się w podróże śmierci. Niech przejrzyste wody Morza Śródziemnego nie będą więcej splamione krwią przez takie tragiczne wypadki”.

Dziś plaże bywają miejscem naznaczonym cierpieniem migrantów

Plaża pobłogosławiona krwią męczenników

Plaża może stać się nawet miejscem męczeństwa. 15 lutego 2015 roku dwudziestu Egipcjan i jeden Ghańczyk zostało ściętych na plaży w Syrcie, w Libii, gdzie przebywali w celach zarobkowych. Zostali zabici przez członków samozwańczego Państwa Islamskiego. Dwudziestu Egipcjan łączyła przynależność do Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego. Ghańczyk nie był chrześcijaninem, lecz kiedy zapytano go, czy wyrzeka się Chrystusa, odpowiedział: „Ich Bóg jest moim Bogiem”. Zostali wpisani do Martyrologium Rzymskiego jako znak duchowej komunii łączącej Kościół katolicki i Kościół prawosławny. W orędziu wideo ku ich pamięci, 15 lutego 2021 roku, papież Franciszek podkreślił, że ci „odważni bracia” „wybielili swoje życie we krwi Baranka”.

„Zamordowani przez brutalność ISIS, umierali, mówiąc: ‘Panie Jezu!’, wyznając imię Jezusa. To prawda, że jest to tragedia, że ci ludzie oddali życie na plaży; ale prawdą jest także to, że plaża została pobłogosławiona ich krwią” – powiedział papież Franciszek.

Pius XII do rybaków i robotników nadmorskich

Plaże są codzienną scenerią dla wielu pracowników, zwłaszcza dla tych, którzy zajmują się rybołówstwem. To zawód przekraczający granice i wieki. W Ewangelii czytamy, że apostołowie Szymon, Andrzej, Jakub i Jan byli rybakami, wykonującymi swoją codzienną pracę. Zarzucali sieci, naprawiali je. Również dziś zawód rybaka przebiega według ustalonych rytmów. Do rybaków skierowane były słowa Piusa XII w orędziu radiowym w 1957 roku, z okazji 450. rocznicy śmierci św. Franciszka z Paoli.

„Wy, pokorni rybacy włoskich plaż, pracowici robotnicy portów i stoczni; wy wszyscy, którzy z morza czynicie niejako swój dom, a które obejmuje was jak matka ogromnej rodziny, zapewniając każdemu pracę i utrzymanie” – mówił wtedy papież Pius XII.

Leon XIV: Wokół Jeziora Galilejskiego Jezus mieszkał, modlił się głosił Ewangelię

Plaże są także miejscami związanymi z głoszeniem Ewangelii przez Jezusa. Pisze ewangelista Mateusz: „Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu” (Mt. 13. 1-2).

Innym fragmentem Ewangelii osadzonym w tej scenerii jest opis rozmnożenia chleba i ryb. Ewangelista Jan pisze, że Jezus znajdował się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i otaczał Go wielki tłum. Tę właśnie scenerię przywołał 9 lipca ubiegłego roku papież Leon XIV podczas Mszy Świętej w intencji ochrony Stworzenia.

„Wokół Jeziora Galilejskiego Jezus mieszkał i modlił się. Tam powołał swoich pierwszych uczniów w miejscach ich życia i pracy. Przypowieści, którymi głosił Królestwo Boże, ukazują głęboką więź z tą ziemią i tymi wodami, z rytmem pór roku oraz życiem stworzeń.

Plaża to dobre miejsce do refleksji

Miejsce odpoczynku, ale także refleksji

Plaża to nie tylko miejsce rozrywki i odpoczynku, szczególnie ukochane i poszukiwane w okresie wakacji. Może być także miejscem, które zachęca do refleksji nad życiem, jego lekkimi, intensywnymi lub bolesnymi chwilami, aby dostrzec jego głębię i istotę. „Będę słuchać języka twojej duszy – mówił Khalil Gibran – tak jak plaża słucha historii fal”.