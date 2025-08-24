Papież zachęcił do modlitwy za Ukrainę

24 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwy za Ukrainę. Papież Leon XIV po modlitwie Anioł Pański zachęcił do modlitwy o pokój w tym kraju.

Wojciech Rogacin – Watykan

Światowy Dzień Modlitw za Ukrainę przypada 24 sierpnia. To rocznica ogłoszenia niepodległości tego kraju, które nastąpiło w 1991 roku.

„W miniony piątek, 22 sierpnia, modlitwą i postem towarzyszyliśmy naszym braciom i siostrom cierpiącym z powodu wojen. Dzisiaj łączymy się z naszymi ukraińskimi braćmi, którzy w ramach duchowej inicjatywy „Światowa modlitwa za Ukrainę” zanoszą do Pana Boga prośby o pokój dla swego umęczonego kraju.” – powiedział Leon XIV.

Inicjatywa Kościołów

Organizatorzy tej inicjatywy, którą poparł Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski oraz Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (zrzeszająca liderów wszystkich chrześcijańskich wyznań Ukrainy), proszą, by w tym dniu wszyscy wierzący na świecie klęknęli do modlitwy o sprawiedliwy i trwały pokój — aby Bóg zakończył wojnę i aby światło zwyciężyło ciemność; o ochronę chrześcijan na okupowanych terenach i dla wszystkich służących mimo prześladowań; o mądrość i odwagę dla światowych liderów w walce przeciwko agresorom; o powrót porwanych dzieci i uzdrowienie zranionych rodzin, ochronę przed bombardowaniami i pocieszenie tych, którzy utracili bliskich.

Bliskość z cierpiącymi w Mozambiku

Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV wyraził swoją bliskość z mieszkańcami Cabo Delgado w Mozambiku, będącymi ofiarami sytuacji zagrożenia i przemocy, która nadal powoduje ofiary śmiertelne i wysiedlenia. „Apelując, aby nie zapominać o naszych braciach i siostrach, zachęcam do modlitwy za nich i wyrażam nadzieję, że wysiłki odpowiedzialnych za ten kraj zakończą się przywróceniem bezpieczeństwa i pokoju na tym terytorium” - powiedział Leon XIV.

Pozdrowienia dla pielgrzymów

Papież pozdrowił wszystkich wiernych z Rzymu i pielgrzymów z różnych krajów, a zwłaszcza z Karagandy w Kazachstanie, z Budapesztu oraz wspólnotę Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego.

„Cieszę się, że mogę przywitać Orkiestrę Muzyczną z Gozzano oraz grupy parafialne z Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo i Val Cavallina. Pozdrawiam również wiernych, którzy przybyli na rowerach z Rovato i Manerbio, oraz grupę wędrowną Via Lucis. Życzę wam wszystkim dobrej niedzieli!” - zakończył Ojciec Święty.