Papież wzywa do modlitwy o ochronę świata stworzonego
Wojciech Rogacin – Watykan
Po modlitwie Anioł Pański Papież przypomniał, że 1 września obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego.
„Dziesięć lat temu Papież Franciszek, w porozumieniu z Ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem I, ustanowił ten Dzień dla Kościoła Katolickiego. Jest on ważniejszy i pilniejszy niż kiedykolwiek, a tegorocznym jego tematem jest ‘Ziarna pokoju i nadziei’” – przypomniał Papież.
W duchu Pieśni Brata Słońca
Leon XIV zaapelował, by świętować ten czas wspólnie ze wszystimi chrześcijanami. „Świętujemy go i przedłużamy w „Czas dla Stworzenia” do 4 października, święta św. Franciszka z Asyżu. W duchu Pieśni Brata Słońca, skomponowanej przez niego 800 lat temu, wielbimy Boga i odnawiamy zobowiązanie, aby nie niszczyć Jego daru, ale dbać o nasz wspólny dom” – podsumował Ojciec Święty.
