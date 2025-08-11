Papież wyznaczył legata na rocznicę koronacji obrazu Wniebowziętej w Gozo

Kardynał Mario Grech został mianowany przez Leona XIV papieskim legatem na uroczystości z okazji 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Wniebowziętej w katedrze w Gozo. Papież wysłał również list w związku z celebracją, która odbędzie się 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Wojciech Rogacin – Watykan

Kard. Grech, pochodzący z Malty

Papież Leon XIV mianował kardynała Mario Grecha, sekretarza generalnego Synodu Biskupów, swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystość upamiętniającą pięćdziesiątą rocznicę koronacji obrazu Wniebowzięcia znajdującego się w katedrze w Gozo na Malcie.

Uroczystość odbędzie się 15 sierpnia, w dniu uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w kościele, w którym wizerunek Maryi góruje nad ołtarzem głównym od 1791 roku. Kardynał Grech, pochodzący z Malty, był biskupem diecezji Gozo w latach 2005–2009.

Orędowniczka łaski

W napisanym po łacinie liście, skierowanym do kard. Grecha, Leon XIV rozważa rolę Najświętszej Maryi Panny w historii zbawienia. Wskazuje, że Maryja „od początku wieków została przez Boga przeznaczona i ustanowiona ponad wszelkie stworzenie, jako orędowniczka łaski i wzór świętości dla swojego ludu odkupionego w paschalnym misterium wywyższenia Chrystusa – na chwałę Jego majestatu”.

Jest ona wysławiana od początku przez wiernych, a „Kościół z miłością kontempluje i podziwia Jej chwalebne Wniebowzięcie” poświęcając jej liczne wizerunki i figury na całym świecie. Wierni zaś ozdabiają je koronami i drogocennymi kamieniami, „aby ukazać niewypowiedzianą miłość Boga do ludzi”.

Niech wierni dają świadectwo

Dziękując za list od brata Antoniego Teumy, Biskupa Gozo, oraz Kapituły Katedralnej, Leon XIV podkreślił, że to wydarzenie jest nie tylko okazją do uczczenia Maryi, lecz także do umocnienia wiary osób zgromadzonych „w radości Ewangelii”.

Ojciec Święty oświadczył, że powierzył tę misję kardynałowi Grechowi „aby w sposób jeszcze godniejszy podkreślić znaczenie i radość tego wydarzenia”. Na zakończenie listu Papież zachęcił wiernych, aby w tym Roku Świętym dawali świadectwo swojej wiary, nadziei i miłości, oraz skierował pozdrowienia do wszystkich uczestników – biskupów, władz cywilnych, duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich – zapewniając ich o swojej bliskości i modlitwie.