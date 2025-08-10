Papież: wojna nie jest sposobem rozwiązywania konfliktów

W 80. rocznicę zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki Leon XIV wezwał do kontynuowania modlitwy o pokój na świecie. Zaapelował także o niesienie pomocy ludności Haiti, której sytuacja taje się coraz bardziej rozpaczliwa.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przestroga dla rządzących

Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV zaapelował o kontynuowanie modlitw o pokój i wezwał, by 80. rocznica bombardowań Hiroszimy i Nagasaki ponownie obudziła na całym świecie „słuszne odrzucenie wojny jako sposobu rozwiązywania konfliktów.”

„Niech ci, którzy podejmują decyzje, zawsze pamiętają o swojej odpowiedzialności za konsekwencje swoich wyborów dla ludności. Niech nie ignorują potrzeb najsłabszych ani powszechnego pragnienia pokoju” – mówił Ojciec Święty.

Z zadowoleniem przyjął informację o podpisaniu deklaracji pokojowej przez Armenię i Azerbejdżan, wyrażając nadzieję, że przyczyni się ona do stabilnego i trwałego pokoju na Kaukazie Południowym.

Apel w sprawie Haiti

Zwracając się do zebranych na Placu Świętego Piotra Ojciec Święty odniósł się do dramatycznej sytuacji społecznej na Haiti. „Napływają wiadomości o morderstwach, wszelkiego rodzaju przemocy, handlu ludźmi, przymusowych wysiedleniach i porwaniach. Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich odpowiedzialnych, aby natychmiast uwolniono zakładników, i proszę o konkretne wsparcie społeczności międzynarodowej w tworzeniu warunków społecznych i instytucjonalnych, które pozwolą Haitańczykom żyć w pokoju” – wzywał Ojciec Święty.