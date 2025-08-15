Papież weźmie udział w wirtualnym spotkaniu z młodzieżą z USA

Wirtualne spotkanie z mlodzieżą z USA będzie nawiązaniem do Jubileuszu Influencerów, które odbyło się w lipcu w Rzymie

Papież Leon XIV spotka się z młodzieżą Stanów Zjednoczonych w czasie transmitowanego na żywo, wirtualnego spotkania podczas sesji plenarnej Krajowej Katolickiej Konferencji Młodzieży (NCYC) w piątek, 21 listopada 2025 r. Ojciec Święty zwróci się do około 15 000 zarejestrowanych uczestników w wieku 14–18 lat, pochodzących z katolickich ruchów młodzieżowych w całych Stanach Zjednoczonych i będzie z nimi rozmawiał.

Wojciech Rogacin

O planowanym wirtualnym spotkaniu Papieża z młodzieżą poinformowała 15 sierpnia Krajowa Federacja Duszpasterstwa Młodzieży Katolickiej w USA (NFCYM). Jak dodano, po wystąpieniu do zebranych, Leon XIV weźmie udział w 45-minutowym, transmitowanym na żywo dialogu z młodzieżą.

Historyczne wydarzenie

„To historyczne wydarzenie będzie wyjątkową okazją, aby młodzi ludzie mogli doświadczyć troski i uwagi, jaką Kościół powszechny otacza ich głos, doświadczenia i nadzieje” – informuje NFCYM.

„Jesteśmy pełni pokory i radości, że możemy powitać Ojca Świętego na NCYC” – powiedziała Christina Lamas, dyrektor wykonawcza NFCYM. „Jego obecność jest głębokim przypomnieniem, że młodzi ludzie są w sercu Kościoła i że ich głos ma znaczenie”.

Wyraz bliskości w zglobalizowanym świecie

„Nawet w zglobalizowanym świecie Kościół może wydawać się młodym ludziom odległy. Decyzja Ojca Świętego, by spotkać się z młodzieżą amerykańską w ten sposób, jest wyrazem jego bliskości z katolicką młodzieżą i kontynuacją drogi jego poprzednika, papieża Franciszka – powiedział abp Nelson J. Pérez, arcybiskup Filadelfii, doradca episkopalny i członek zarządu NFCYM.

Jak informuje komunikat, NCYC 2025 zgromadzi tysiące młodych katolików, liderów duszpasterstw, duchownych i wolontariuszy z całego kraju na trzy dni modlitwy, formacji, wspólnoty i świętowania w Indianapolis. Wirtualna obecność Ojca Świętego nada temu już i tak wyjątkowemu doświadczeniu wiary w działaniu głęboko osobisty i duchowy wymiar.