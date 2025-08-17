Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów
Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan
„Jestem blisko mieszkańców Pakistanu, Indii i Nepalu, dotkniętych przez gwałtowne powodzie. Modlę się za ofiary i ich rodziny oraz za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej klęski żywiołowej” – wyznał Papież.
Ojciec Święty powiedział, że w letnim okresie otrzymuje wiadomości o wielu różnych inicjatywach kulturalnych i ewangelizacyjnych, często organizowanych w miejscach wakacyjnego wypoczynku. „Miło jest widzieć, jak umiłowanie Ewangelii pobudza kreatywność i zaangażowanie grup i stowarzyszeń w każdym wieku” – powiedział.
Papież pozdrowił także wszystkich obecnych dzisiaj w Castel Gandolfo na modlitwie Anioł Pański.
