Papież: Święty Augustyn uczy oddawać talenty darowane przez Boga

Dziś Kościół wspomina biskupa Hippony, a w poście na platformie X, opublikowanym na koncie @Pontifex, Leon XIV przypomina, że jego życie uczy oddawać Bogu i bliźnim to, co otrzymaliśmy od Pana.

Benedetta Capelli – Watykan

Jako „syn świętego Augustyna”, jak sam się określił ukazując się na Loggii Błogosławieństw tuż po wyborze na Papieża, Leon XIV przypomina dziś, w liturgiczne wspomnienie Ojca Kościoła, by spojrzeć na historię Augustyna, naznaczoną głębokim nawróceniem, która pokazuje, że niepokoje serca znajdują odpowiedź w Bogu.

Oto wpis Papieża Leona: „Życie i świadectwo św. Augustyna przypominają nam, że każdy z nas otrzymał od Boga dary i talenty, a nasze powołanie, nasze spełnienie i nasza radość rodzą się z oddawania ich w pełnej miłości służbie Bogu i bliźnim.”

Darować, aby otrzymać

O służbie Bogu i innym Papież mówił także podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański 10 sierpnia, gdy przypomniał, że „dar Boży, którym jesteśmy, nie jest dany po to, by się wyczerpał”, lecz potrzebuje miłości, która czyni nas bardziej podobnymi do Boga. Cytował następnie św. Augustyna, który – jak pisze biskup Hippony w Kazaniu 309 – „z tego, co się daje, otrzymuje się coś zupełnie innego, nie złoto ani srebro, lecz życie wieczne”, a „dar zostanie przemieniony, ponieważ przemieniony zostanie ten, kto daje”.

Ziarna dobra

„Bóg jest twoim wszystkim. Jeśli jesteś głodny – Bóg jest twoim chlebem; jeśli pragniesz – Bóg jest twoją wodą; jeśli jesteś w ciemności – Bóg jest twoim światłem, które nie zna zachodu; jeśli jesteś nagi – Bóg jest twoim nieśmiertelnym odzieniem”. Papież Leon nawiązał do homilii z Komentarza do Ewangelii św. Jana, spotykając się 30 czerwca z czterema żeńskimi rodzinami zakonnymi, wśród których była wspólnota augustiańska poświęcająca się dziełom miłości. Miłość ta, podkreślił Papież, łączy się z prymatem Boga w życiu chrześcijańskim i sprawiła, że mężczyźni i kobiety, mimo własnych ograniczeń, dokonali rzeczy, których „może nigdy nie sądziliby, że zdołają je zrealizować, pozwalając im zasiewać ziarna dobra, które – przekraczając wieki i kontynenty – dotarły dziś praktycznie do całego świata”.

We wspólnocie braterstwa

Czynić dobro i czynić je razem – to nawiązanie do filarów myśli augustiańskiej: komunii, przyjaźni, jedności. W Mowie 359, cytowanej przez Papieża podczas Mszy inaugurującej pontyfikat 18 maja, św. Augustyn pisał, że „Kościół składa się ze wszystkich, którzy żyją w zgodzie z braćmi i którzy miłują bliźniego”. Stąd życzenie Leona XIV, aby Kościół był „zjednoczony, znakiem jedności i komunii, który stanie się zaczynem dla świata pojednanego”.

Jedność ta rodzi się z poczucia bycia braćmi i siostrami, ponieważ każdy jest wyrazem obrazu Boga. „Jakże ważne jest, byśmy zawsze pamiętali – mówił Papież podczas obiadu w Borgo Laudato si’ z ubogimi 17 sierpnia – że znajdujemy właśnie tę obecność Boga w każdym człowieku”. „A zatem bycie tutaj zgromadzonymi, w tym obiedzie, to życie razem z Bogiem, w tej komunii, w tym braterstwie”.