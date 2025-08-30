Szukaj

Leon XIV i prezydent Zimbabwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa Leon XIV i prezydent Zimbabwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa  (@VATICAN MEDIA)
Papież

Papież przyjął na audiencji prezydenta Zimbabwe

Papież Leon XIV przyjął dziś na audiencji w Watykanie prezydenta Republiki Zimbabwe, Emmersona Dambudzo Mnangagwę.

Vatican News

W centrum rozmów – jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej – znalazły się dobre relacje między Stolicą Apostolską a Zimbabwe, a także niektóre aspekty sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej kraju, w szczególności dotyczące współpracy Kościoła lokalnego w dziedzinie edukacji i opieki zdrowotnej.

Podczas spotkania wymieniono także opinie na temat kwestii o charakterze regionalnym, podkreślając znaczenie promowania multilateralizmu, dialogu i współpracy między narodami.

Po spotkaniu z Papieżem Prezydent Zimbabwe odbyła rozmowę z kardynałem Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej oraz arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem, sekretarzem ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Tematy
30 sierpnia 2025, 20:28

