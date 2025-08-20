Papież prosi Polaków o modlitwę o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie
Proszę was, aby wśród waszych intencji, znalazły się błagania o dar pokoju – nieuzbrojonego i rozbrajającego – dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu – powiedział Papież Leon XIV do Polaków na audiencji środowej.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan
Ojciec Święty pozdrowił Polaków obecnych w Rzymie, „a także pielgrzymujących do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze”. Wszystkim udzielił apostolskiego błogosławieństwa.
Podczas dzisiejszej katechezy Papież mówił o przebaczeniu. Zaznaczył, że przebaczenie jest silniejsze niż zdrada. „Przebaczyć nie znaczy zaprzeczyć istnieniu zła, lecz powstrzymać je przed rodzeniem kolejnego zła. To uczynić wszystko, aby to nie uraza decydowała o przyszłości” – podkreślił Ojciec Święty.
20 sierpnia 2025, 10:30