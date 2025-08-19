Papież wraca do Watykanu z Castel Gandolfo

We wtorek wieczorem Leon XIV wyjechał z Castel Gandolfo do Watykanu. Pożegnali go mieszkańcy miasteczka wraz z burmistrzem Alberto de Angelis. Papież podziękował na gościnność i powiedział, że ma nadzieję wrócić.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

W sierpniu Ojciec Święty przebywał kilka dni w Castel Gandolfo, gdzie mieści się letnia rezydencja papieży. W lipcu spędził tam swój letni urlop, który trwał ponad dwa tygodnie.

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Leon XIV celebrował Mszę świętą w papieskiej parafii św. Tomasza z Villanovy Castel Gandolfo, gdzie proboszczem jest polski salezjanin ks. Tadeusz Rozmus. Ponadto tutaj odmawiał z wiernymi modlitwę Anioł Pański.

Podczas dni urlopowych w sierpniu Ojciec Świety udawał się także w okoliczne miejsca. W niedzielę sprawował Mszę świetą w Albano, a następnie spotkał się na obiedzie z ubogimi w ogrodach willi papieskich. We wtorek zaś odwiedził sanktuarium na Mentorelli – ulubione miejsce Jana Pawła II, którym opiekują się polscy ojcowie zmartwychwstańcy. W tym miejscu – jak wyznał kustosz sanktuarium o. Adam Dzwigoń – Papież modlił się o pokój na świecie.