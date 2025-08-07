Papież ponownie przybędzie do Castel Gandolfo oraz Albano

W niedzielę Ojciec Święty Leon XIV odprawi Mszę św. w Albano. Tego samego dnia Papież przybędzie do Castel Gandolfo, gdzie odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański.

Wojciech Rogacin - Watykan

Informację o najbliższych planach Leona XIV podała Prefektura Domu Papieskiego. O godzinie 9.30 w niedzielę, 17 sierpnia, Ojciec Święty odprawi Mszę św. w Sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano. We Mszy św. uczestniczyć będą ubodzy wspierani przez Diecezję Albano oraz pracownicy Caritas tej diecezji.

Anioł Pański w Castel Gandolfo

Potem Papież uda się do pobliskiego Castel Gandolfo, gdzie w Piazza della Libertà pomodli się z wiernymi modlitwą Anioł Pański o godz. 12.00.

Będzie to kolejna wizyta Ojca Świętego miasteczku, w którym mieści się letnia rezydencja papieży. Na początku lipca Ojciec Święty spędził tam swój letni urlop.