Papież ponownie przybędzie do Castel Gandolfo oraz Albano
Wojciech Rogacin - Watykan
Informację o najbliższych planach Leona XIV podała Prefektura Domu Papieskiego. O godzinie 9.30 w niedzielę, 17 sierpnia, Ojciec Święty odprawi Mszę św. w Sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano. We Mszy św. uczestniczyć będą ubodzy wspierani przez Diecezję Albano oraz pracownicy Caritas tej diecezji.
Anioł Pański w Castel Gandolfo
Potem Papież uda się do pobliskiego Castel Gandolfo, gdzie w Piazza della Libertà pomodli się z wiernymi modlitwą Anioł Pański o godz. 12.00.
Będzie to kolejna wizyta Ojca Świętego miasteczku, w którym mieści się letnia rezydencja papieży. Na początku lipca Ojciec Święty spędził tam swój letni urlop.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.