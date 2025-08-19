Szukaj

Papież opuszczający Castel Gandolfo Papież opuszczający Castel Gandolfo  
Papież

Papież o Ukrainie: Jest nadzieja, ale trzeba wiele modlić się i pracować

Jest nadzieja, ale trzeba jeszcze wiele modlić się i pracować i szukać drogi, aby iść naprzód – powiedział Papież dziennikarzom wyjeżdżając z Castel Gandolfo. Zapytany czy rozmawia o tym z przywódcami państw odpowiedział, że „od czasu do czasu rozmawia z nimi”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Papież wyznał, że dziś był w Sanktuarium Matki Bożej w Mentorelli, które było bardzo drogie św. Janowi Pawłowi II.


Zapytany jak minęło pierwsze 100 dni pontyfikatu powiedział, że otrzymał wiele łask. Jednocześnie podziękował za wielką gościnność mieszkańcom Castel Gandolfo.


19 sierpnia 2025, 21:05

