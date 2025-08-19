Papież o Ukrainie: Jest nadzieja, ale trzeba wiele modlić się i pracować

Jest nadzieja, ale trzeba jeszcze wiele modlić się i pracować i szukać drogi, aby iść naprzód – powiedział Papież dziennikarzom wyjeżdżając z Castel Gandolfo. Zapytany czy rozmawia o tym z przywódcami państw odpowiedział, że „od czasu do czasu rozmawia z nimi”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Papież wyznał, że dziś był w Sanktuarium Matki Bożej w Mentorelli, które było bardzo drogie św. Janowi Pawłowi II.

Zapytany jak minęło pierwsze 100 dni pontyfikatu powiedział, że otrzymał wiele łask. Jednocześnie podziękował za wielką gościnność mieszkańcom Castel Gandolfo.

