Papież o Ukrainie: Jest nadzieja, ale trzeba wiele modlić się i pracować
Jest nadzieja, ale trzeba jeszcze wiele modlić się i pracować i szukać drogi, aby iść naprzód – powiedział Papież dziennikarzom wyjeżdżając z Castel Gandolfo. Zapytany czy rozmawia o tym z przywódcami państw odpowiedział, że „od czasu do czasu rozmawia z nimi”.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik
Papież wyznał, że dziś był w Sanktuarium Matki Bożej w Mentorelli, które było bardzo drogie św. Janowi Pawłowi II.
Zapytany jak minęło pierwsze 100 dni pontyfikatu powiedział, że otrzymał wiele łask. Jednocześnie podziękował za wielką gościnność mieszkańcom Castel Gandolfo.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.
19 sierpnia 2025, 21:05