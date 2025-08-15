Papież: Nie możemy pogodzić się z triumfem logiki konfliktu i broni

Razem z Maryją wierzymy, że Pan nadal przychodzi z pomocą swoim dzieciom, pamiętając o swoim miłosierdziu. Tylko w nim można odnaleźć drogę do pokoju – mówił Ojciec Święty po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Wojciech Rogacin - Watykan

Przemawiając do około 3 tys. wiernych z różnych krajów świata, w tym z Polski, zebranych na Piazza della Libertà, Leon XIV mówił o potrzebie modlitw o pokój.

„Dziś chcemy powierzyć wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, wziętej do nieba, naszą modlitwę o pokój. Ona, jako Matka, cierpi z powodu zła, które dotyka Jej dzieci, zwłaszcza najmniejszych i najsłabszych. W ciągu wieków wielokrotnie potwierdzała to poprzez swoje orędzia i objawienia” – wskazał Ojciec Święty.

Pozdrowienie wiernych (@VATICAN MEDIA)

Słowa Piusa XII

Przypomniał słowa Papieża Piusa XII, który ogłaszając dogmat o Wniebowzięciu, gdy wciąż żywe było tragiczne doświadczenie drugiej wojny światowej, pisał: „Należy mieć nadzieję, że wszyscy, którzy będą rozważać chwalebne przykłady Maryi, coraz lepiej przekonają się o wartości ludzkiego życia”, i życzył sobie, aby nigdy więcej nie dopuszczano się „rzezi ludzkich istnień, wywołując wojny”.

Razem z Papieżem modliło się około 3 tys. osób (@Vatican Media)

W Bogu droga do pokoju

Leon XIV wskazał na aktualność tych słów. „Także dzisiaj, niestety, czujemy się bezsilni wobec szerzącej się na świecie przemocy, coraz bardziej głuchej i nieczułej na wszelki odruch człowieczeństwa. A jednak nie możemy przestać mieć nadziei: Bóg jest większy niż grzech człowieka. Nie możemy pogodzić się z triumfem logiki konfliktu i broni. Razem z Maryją wierzymy, że Pan nadal przychodzi z pomocą swoim dzieciom, pamiętając o swoim miłosierdziu. Tylko w nim można odnaleźć drogę do pokoju” – dodał Ojciec Święty w Castel Gandolfo.