Papież na obiedzie z ubogimi: w każdym jest obecność Boga

Najpiękniejszym stworzeniem jest to, które zostało stworzone na podobieństwo, na obraz Boga – a więc my wszyscy. I każdy z nas przedstawia ten obraz Boga – powiedział dziś Leon XIV na obiedzie z ubogimi.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Rozpoczynając obiad Papież podziękował, że Caritas Diecezji Albano oraz jej biskupowi Vincenzo Viva za to, że posiłem jest „w tak pięknym miejscu, które przypomina nam o pięknie natury, stworzenia” czyli w Borgo Ludato si’ w ogrodach w Castel Gandolfo. W tym kontekście Papież zaznaczył, że „najpiękniejszym stworzeniem jest to, które zostało stworzone na podobieństwo, na obraz Boga – a więc my wszyscy”. Mówiąc do ponad 100 ubogich zebranych na obiedzie Ojciec Święty podkreślił, że ważne jest, by zawsze pamiętać, że właśnie w każdym z nas odnajdujemy obecność Boga.

Leon XIV zaznaczył, że wyrazem dzielenia się darami jest Msza święta, w której uczestniczyli także ubodzy dziś rano. Podczas Eucharystii jest powtarzany gest łamania chleba, po którym apostołowie rozpoznali Jezusa. Podobnie wspólny posiłek jest czasem „bycia razem, dzielenia się darami, które Pan nam dał”.

W menu, przygotowanym przez miejscowych restauratorów, są: lasagna z warzywami z ogrodu, bakłażany zapiekane po parmeńsku, pieczeń cielęca z ziołami polnymi, sałatka owocowa, a na koniec tradycyjny deser z tego regionu w tym ciasto o nazwie Leon, nawiązujące do imienia Papieża. Podczas obiadu ubodzy mogą swobodnie rozmawiać z Ojcem Świętym.