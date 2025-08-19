Papież modlił się do Matki Bożej Łaskawej z Mentorelli o pokój

Papież na Mentorelli modlił się o pokój i zapalił świecę w tej intencji (@Vatican Media)

Kierował do Niej prośbę o pokój na całym świecie. W tej intencji również zapalił specjalną świecę u Jej stóp, błagając o łaski konieczne dla samego siebie, jak i dla całego świata - zrelacjonował Radiu Watykańskiemu - Vatican News o. Adam Dźwigoń CR, rektor sanktuarium na Mentorelli, które dziś odwiedził Papież. Leon XIV modlił się do Matki Bożej Łaskawej czczonej w tym miejscu.

O. Adam Dźwigoń podkreślił, że Matka Boża „dzisiaj otworzyła swoje serce przed nowym Papieżem, który przed Jej obliczem zatrzymał się kilka chwil na modlitwie”.

Jak podkreślił o. Dźwigoń, Ojciec Święty pielgrzymował dziś po śladach swoich poprzedników - św. Jana Pawła II i Benedykta XVI - przybywając do sanktuarium Matki Bożej na Mentorelii, miejsca bliskiego papieżowi Polakowi. Sanktuarium opiekują się ojcowie Zmartwychwstańcy. „Jesteśmy opiekunami Matki Bożej i przez Nią opiekowani” - mówił rozmówca Radia Watykańskiego - Vatican News.

Papieski pokój

Ojcowie oprowadzili Leona XIV po terenie sanktuarium. Papież odwiedził m.in. pokój papieski, w którym odpoczywali zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. Znajduje się tam świadek odwiedzin poprzednich papieży - fotel, na którym poprzedni papieże siedzieli w czasie posiłku. „Dzisiaj Papież usiadł na innym krześle, nie na tym historycznym świadku poprzednich lat” - podkreślił o. Adam Dźwigoń. Po zwiedzaniu Leon XIV spożył ze Zmartwychwstańcami posiłek.

Papież z wizytą na Mentorelli (@Vatican Media)

Miejsce cenione przez św. Jana Pawła II

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli należało do ulubionych miejsc Jana Pawła II. Odwiedził je 28 października 1978 r. w ramach pierwszej pozarzymskiej pielgrzymki po wyborze na Stolicę Piotrową. Powracał tam ośmiokrotnie w czasie swego pontyfikatu, choć tylko pierwsza z wizyt miała charakter oficjalny.