Papież modlił się do Matki Bożej Łaskawej z Mentorelli o pokój
ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula
O. Adam Dźwigoń podkreślił, że Matka Boża „dzisiaj otworzyła swoje serce przed nowym Papieżem, który przed Jej obliczem zatrzymał się kilka chwil na modlitwie”.
Jak podkreślił o. Dźwigoń, Ojciec Święty pielgrzymował dziś po śladach swoich poprzedników - św. Jana Pawła II i Benedykta XVI - przybywając do sanktuarium Matki Bożej na Mentorelii, miejsca bliskiego papieżowi Polakowi. Sanktuarium opiekują się ojcowie Zmartwychwstańcy. „Jesteśmy opiekunami Matki Bożej i przez Nią opiekowani” - mówił rozmówca Radia Watykańskiego - Vatican News.
Papieski pokój
Ojcowie oprowadzili Leona XIV po terenie sanktuarium. Papież odwiedził m.in. pokój papieski, w którym odpoczywali zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. Znajduje się tam świadek odwiedzin poprzednich papieży - fotel, na którym poprzedni papieże siedzieli w czasie posiłku. „Dzisiaj Papież usiadł na innym krześle, nie na tym historycznym świadku poprzednich lat” - podkreślił o. Adam Dźwigoń. Po zwiedzaniu Leon XIV spożył ze Zmartwychwstańcami posiłek.
Miejsce cenione przez św. Jana Pawła II
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli należało do ulubionych miejsc Jana Pawła II. Odwiedził je 28 października 1978 r. w ramach pierwszej pozarzymskiej pielgrzymki po wyborze na Stolicę Piotrową. Powracał tam ośmiokrotnie w czasie swego pontyfikatu, choć tylko pierwsza z wizyt miała charakter oficjalny.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.