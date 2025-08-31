Papież woła o pokój na Ukrainie: Głos broni musi zamilknąć!

Z całą mocą ponawiam mój pilny apel o natychmiastowe zawieszenie broni i poważne zaangażowanie w dialog – wezwał Leon XIV po niedzielnej modlitwie Anioł Pański, odnosząc się do wojny na Ukrainie. Zaapelował do wiernych o nieustanne modlitwy, aby Bóg powstrzymał pandemię zbrojeń na świecie.

Wojciech Rogacin - Watykan

Apel o natychmiastowe zawieszenie broni na Ukrainie

„Niestety, wojna na Ukrainie nadal sieje śmierć i zniszczenie. Również w ostatnich dniach, bombardowania dotknęły kilka miast, w tym stolicę Kijów, powodując liczne ofiary. Ponownie wyrażam swoją bliskość z narodem ukraińskim i wszystkimi poszkodowanymi rodzinami” – mówił Leon XIV do wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra.

„Zachęcam wszystkich, aby nie popadali w obojętność, ale okazywali swoją bliskość poprzez modlitwę i konkretne gesty miłosierdzia. Z całą mocą ponawiam mój pilny apel o natychmiastowe zawieszenie broni i poważne zaangażowanie w dialog. Nadszedł czas, aby osoby odpowiedzialne porzuciły logikę oręża i wkroczyły na drogę negocjacji i pokoju, przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej. Głos broni musi zamilknąć, a wznieść się musi głos braterstwa i sprawiedliwości” – wołał Ojciec Święty.

Modlitwa za ofiary strzelaniny w Minnesocie

Wyraził również solidarność z rodzinami ofiar tragicznej strzelaniny podczas szkolnej Mszy św. w amerykańskim stanie Minnesota w minionym tygodniu. Dodał, że modlitwy obejmują także inne niezliczone dzieci zabijane i ranione każdego dnia na całym świecie.

„Prośmy Boga, aby powstrzymał pandemię zbrojeń, zarówno tych dużych, jak i małych, która dotyka nasz świat. Niech Matka Maryja, Królowa Pokoju, pomoże nam wypełnić proroctwo Izajasza: „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy” – wzywał Ojciec Święty.

Modlitwa za ofiary tragedii na morzu

Leon XIV wyraził ból z powodu śmierci ponad pięćdziesięciu osób oraz około stu, które uznane za zaginione w wyniku katastrofy łodzi pełnej migrantów, próbujących pokonać 1100 kilometrów do Wysp Kanaryjskich, a która wywróciła się u wybrzeży Atlantyku w Mauretanii. „Ta śmiertelna tragedia powtarza się codziennie na całym świecie. Módlmy się, aby Pan nauczył nas, jako pojedyncze osoby i jako społeczeństwo, w pełni realizować Jego słowo: ‘Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie’” – mówił Papież.

„Powierzmy wszystkich naszych rannych, zaginionych i zmarłych, gdziekolwiek się znajdują, pełnemu miłości objęciu naszego Zbawiciela” – dodał Ojciec Święty.