Papież: Maryja pomocą w ewangelicznym świadectwie, szerzeniu dobra wspólnego i gościnności

Włoskie miasteczko Velletri położone w regionie Lacjum zostało ogłoszone Civitas Mariae – Miastem Maryi. Z tej okazji Leon XIV skierował do mieszkańców pozdrowienia i błogosławieństwo. Velletri znajduje się „pod ochronnym i matczynym płaszczem Najświętszej Maryi Panny” – czytamy w tekście papieskiego przesłania.

Vatican News

W pozdrowieniu, podpisanym przez Sekretarza Stanu kard. Pietro Parolina i przekazanym biskupowi Velletri-Segni i Frascati, Ojciec Święty wyraża nadzieję, że wydarzenie to sprzyjać będzie „odnowionej i autentycznej pobożności Maryjnej”, a także zachęci wiernych do „hojnego świadectwa ewangelicznego, gorliwego zaangażowania w promowanie dobra wspólnego i spokojnego współistnienia w duchu gościnności, zwłaszcza wobec najsłabszych”.

Papież, za wstawiennictwem Maryi, która jest czczona w Velletri jako Madonna delle Grazie – Matka Boża Łaskawa, prosi o obfite łaski dla mieszkańców i udziela swojego błogosławieństwa „kapłanom, władzom i wszystkim obecnym, ze szczególną myślą o chorych i starszych”.

Wczoraj wieczorem miało miejsce publiczne ogłoszenie Velletri jako Civitas Mariae i przeniesienie wizerunku Maryi do ratusza, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. Następnie odbyła się procesja i Msza św. sprawowana przez bpa Stefano Russo. Wydarzenie to jest „wezwaniem do wspólnego zaangażowania, które zachęca każdego z nas do budowania pokoju w codziennym życiu i do życia we współodpowiedzialności jako konkretnym znaku wiary” – podsumował bp Russo. Jest to uznanie, które ma być „kompasem dla życia każdego człowieka, który kieruje teraźniejszością i otwiera przyszłość” – dodał. Jest to powołanie do „bycia miastem gościnnym i integracyjnym”, „zaproszenie do przekształcania różnic w bogactwo i promowania spotkania jako drogi nadziei”, do bycia budowniczymi pokoju – powiedział biskup Velletri-Segni i Frascati.