Papież Leon XIV spożyje obiad razem ze 100 osobami ubogimi

O godzinie 13:00 w niedzielę 17 sierpnia, w Borgo Laudato si’, w Ogrodach Papieskich w Castel Gandolfo, Papież Leon XIV zasiądzie do obiadu razem z ubogimi diecezji Albano. Potrawy zostaną przygotowane przez lokalnych restauratorów i podane przez wolontariuszy Caritas diecezjalnej w Albano oraz pracowników Borgo Laudato si’.

Wojciech Rogacin - Watykan

To powrót Leona XIV do Borgo Laudato si’, gdzie 9 lipca Papież celebrował Mszę św. o Ochronę Stworzenia. Druga wizyta i wspólny obiad z około 100 podopiecznymi Caritas diecezji Albano ma głęboki wymiar duchowy.

Eucharystia prowadzi ku najuboższym

Jak przypominają organizatorzy tego wydarzenia, diecezja Albano, to gest głęboko ewangeliczny, inspirowany Ostatnią Wieczerzą, kiedy Jezus nie tylko ustanowił Eucharystię, ale także umył nogi swoim uczniom, dodając: „Czyńcie i wy, jak Ja wam uczyniłem”. W ten sposób Papież przedłuża liturgię ołtarza w konkretnym geście służby i przypomina światu, że Eucharystia zawsze prowadzi nas ku najuboższym.

„Miłość do Eucharystii wyraża się w zdolności rozpoznawania i służenia tym, którzy żyją na marginesie. Stół Pański popycha nas do spotkania z peryferiami świata, gdzie obecne są bieda, samotność, wykluczenie. To tam, w obliczu człowieka, który prosi o wysłuchanie i godność, naprawdę spotykamy oblicze Chrystusa” – powiedział kardynał Fabio Baggio, dyrektor generalny Borgo Laudato si’, w przesłaniu towarzyszącym tej inicjatywie.

Swobodne rozmowy z Ojcem Świętym

Na obiedzie z Leonem XIV będą obecni ubodzy – podopieczni Caritas diecezji Albano wraz ze swymi opiekunami. „Osoby bezdomne, które w niedzielę zjedzą obiad z Papieżem w Ogrodach Papieskich, poprosiły nas o możliwość wzięcia prysznica, a także o otrzymanie ładnych, czystych ubrań na to spotkanie” – wyjaśnia mediom watykańskim dyrektor Caritas diecezji Albano, Alessio Rossi, który już intensywnie przygotowuje to wydarzenie.

Borgo Laudato si"

W menu, przygotowanym przez miejscowych restauratorów, przewidziane są lasagne z warzywami z ogrodu, bakłażany zapiekane po parmeńsku, pieczeń cielęca z ziołami polnymi, sałatka owocowa, a na koniec tradycyjny deser z tego regionu. Całość poprzedzi aperitif w ogrodach.

Podczas obiadu ubodzy będą mogli swobodnie rozmawiać z Ojcem Świętym o swoich sprawach, troskach, problemach.

Nauka społeczna Kościoła jako fundament działania chrześcijańskiego

Borgo Laudato si’ jest miejscem, które w zamyśle papieża Franciszka, ma przypominać o konieczności dbania o stworzenie. Jak informują organizatorzy wydarzenia z udziałem Leona XIV, ten wspólny posiłek podkreśla, że troska o stworzenie nie może być oddzielona od naszej wiary w Boga i od troski o każdego człowieka, zwłaszcza tego odrzuconego, zapomnianego czy wykluczonego. Jak stwierdził papież Franciszek w encyklice Laudato si’: „Nie może być autentycznej ekologii bez sprawiedliwości społecznej” (LS 49). Leon XIII w Rerum Novarum przypominał, że „miłość chrześcijańska musi zawsze towarzyszyć sprawiedliwości, uzupełniając ją i przewyższając” (RN 36).

Borgo Laudato si'

Biskup Albano Vincenzo Viva podkreśla: „Tylko z Eucharystii rodzi się nasze pragnienie służby. Tylko w służbie Eucharystia staje się w pełni żywa”.

Ewangeliczna gościnność zaczyna się od ubogich

Podczas gdy Borgo Laudato si’ przygotowuje się w najbliższych tygodniach do oficjalnej inauguracji przez Papieża Leona XIV, swoje drzwi otwiera przede wszystkim dla ubogich. To oni są gośćmi honorowymi tego projektu, który narodził się z proroczego marzenia papieża Franciszka. Chciał on stworzyć w Watykanie przestrzeń, w której zasady ekologii integralnej i sprawiedliwości społecznej, zakorzenione w wierze i zawarte w encyklice Laudato si’, znajdą swoje konkretne i wspólne zastosowanie.

Jak podkreśla ks. Manuel Dorantes, dyrektor administracyjno-zarządzający Borgo Laudato si’: „Ewangeliczna gościnność zaczyna się od ubogich. Przed przemówieniami, przed programami, przed inauguracjami jest objęcie Chrystusa, który staje się pokarmem i konkretnym dzieleniem się”.