Papież Leon XIV do młodych: w Chrystusie znajdziecie przyjaźń, odwagę i dobro

Centralną rolę Chrystusa w poszukiwaniu przyjaźni, podejmowaniu decyzji i spotkaniu z dobrem podkreślał Papież Leon XIV podczas spotkania z młodymi w Rzymie. W sercu Jubileuszu Młodzieży, podczas czuwania modlitewnego na Tor Vergata Papież skierował do młodych z ponad stu krajów świata odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytania. Odniósł się do wyzwań współczesności: iluzji relacji w cyfrowym świecie, lęku przed decyzjami i pragnienia autentycznego dobra.

Vatican News

Walka z samotnością w epoce mediów społecznościowych

Odnosząc się do bolesnej samotności w świecie zdominowanym przez media społecznościowe, Papież przypomniał, że „życie zaczyna się od więzi” i to „dzięki więziom rozwijamy się”. Przyznał, iż internet stał się »wyjątkową możliwością dialogu, spotkań i wymiany między ludźmi, a także dostępu do informacji i wiedzy« (cyt. za Franciszkiem, Christus vivit, 87). Jednakże stanowczo ostrzegł przed niebezpieczeństwem: „Kiedy narzędzie dominuje nad człowiekiem, człowiek staje się narzędziem: tak, narzędziem rynku, a tym samym towarem”.

Jako fundament prawdziwej przyjaźni wskazał niezmiennie Chrystusa, przypominając słowa św. Augustyna: „Żadna przyjaźń nie jest wierna, jeśli nie jest w Chrystusie. I tylko w Nim może być szczęśliwa i wieczna”. Zaapelował również, przywołując bł. Pier Giorgia Frassatiego: „Życie bez Wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez podtrzymywania Prawdy w nieustannej walce, to jest nie życie, lecz wegetacja” (por. Listy, 27 lutego 1925 r.). „Kiedy nasze relacje odzwierciedlają tę intensywną więź z Jezusem, z pewnością stają się szczere, hojne i prawdziwe” – podkreślił Papież.

„Chciejcie dobrze jeden drugiemu, kochajcie się. Chcieć dobrze dla siebie nawzajem w Chrystusie, potrafić zobaczyć Jezusa w innych. Przyjaźń to zmienianie świata. Przyjaźń to jest droga do pokoju" - tymi słowami Papież zakończył odpowiedź na pierwsze pytanie.

Przełamywanie paraliżu decyzyjnego

W obliczu lęku młodych przed podejmowaniem życiowych wyborów, Papież wyjaśnił istotę decyzji: „Wybór jest podstawowym aktem ludzkim. (...) Kiedy wybieramy, w sensie ścisłym postanawiamy, kim chcemy się stać”. Wobec niepewności i lęku przed przyszłością, które paraliżują młodych, Leon XIV podkreślił, że odwaga podejmowania decyzji pochodzi z „miłości Boga, która nas poprzedza, zadziwia i przewyższa nas nieskończenie”. Przywołał słowa św. Jana Pawła II z XV Światowego Dnia Młodzieży: „Kiedy marzycie o szczęściu, szukacie właśnie Jezusa... To On wzbudza w was pragnienie radykalnych wyborów, które nie pozwalają iść na kompromisy”. Leon XIV przypomniał, że życie otrzymaliśmy za darmo i „nie była to nasza decyzja, lecz miłość, która nas chciała”.

Papież mówił też o decyzjach radykalnych. „Małżeństwo, kapłaństwo i konsekracja zakonna wyrażają dar z siebie, wolny i wyzwalający, który czyni nas naprawdę szczęśliwymi” – zaznaczył. Papież nawiązał też do dwóch młodych kobiet, które zmarły w drodze do Rzymu. „Wybory te nadają sens naszemu życiu, przemieniając je na obraz doskonałej Miłości, która je stworzyła i odkupiła od wszelkiego zła – także od śmierci. Mówię to, myśląc o dwóch dziewczętach: Maríi, dwudziestoletniej Hiszpance, i Pascale, osiemnastoletniej Egipcjance. Obie zdecydowały się przyjechać na Jubileusz Młodzieży, a w tych dniach spotkała je śmierć. Módlmy się razem za nie – pielgrzymów nadziei; módlmy się za ich rodziny, przyjaciół i wspólnoty. Niech Zmartwychwstały Jezus przyjmie je do swojego Królestwa pokoju i radości. Módlmy się także za młodego Hiszpana, Ignacio Gonzálveza, który został przyjęty do szpitala Bambino Gesù”– powiedział Papież Leon XIV.

Poszukiwanie Dobra pośród prób

Odpowiadając na pytanie młodych o spotkanie Zmartwychwstałego w niepewności świata, Ojciec Święty podkreślił, że „nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra” (Spes non confundit, 1). Zwrócił uwagę, że sumienie młodych kształtują osoby, które z miłością ich wspierały, co pozwala dążyć do dobra w codziennych wyborach. „Jezus jest przyjacielem, który zawsze towarzyszy nam w kształtowaniu naszego sumienia” – przypominał Papież. Wskazywał, że aby naprawdę spotkać Zmartwychwstałego Pana, konieczne jest słuchanie Ewangelii, dążenie do sprawiedliwości oraz posługa ubogim. Przypominam o niezbędnej więzi z Bogiem. „Adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, źródle życia wiecznego. Uczcie się, pracujcie i kochajcie na wzór Jezusa, dobrego Nauczyciela, który zawsze idzie obok nas” - podkreślał Leon XIV.

Na koniec Papież zaprosił młodych do modlitwy słowami: „Dziękuję Ci, Jezu, że mnie powołałeś. Pragnę pozostać jednym z Twoich przyjaciół, aby przyjmując Ciebie, być również towarzyszem w drodze dla każdego, kogo spotkam. Spraw, Panie, aby ci, którzy mnie spotykają, mogli spotkać Ciebie, nawet poprzez moje ograniczenia i słabości”.

Podczas czuwania została użyta monstrancja, przed którą modlili się m.in. młody Pier Giorgio Frassati, a także św. Jan Bosko, apostoł młodzieży i założyciel zgromadzenia salezjańskiego.