Papież dziękuje Rycerzom Kolumba za troskę o kobiety, dzieci nienarodzone i ubogich

W szczególności wasza hojna posługa wobec osób najbardziej narażonych – w tym nienarodzonych, kobiet w ciąży, dzieci, osób mniej uprzywilejowanych i tych dotkniętych plagą wojny – niesie nadzieję i uzdrowienie wielu ludziom i kontynuuje szlachetne dziedzictwo waszego założyciela - wskazał Papież w wideoprzesłaniu do uczestników 143. Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba, która odbywa się w Waszyngtonie.

ks. Marek Weresa – Watykan

Papież zaznaczył, że wydarzenie, które przebiega pod hasłem „Zwiastuni Nadziei”, stanowi przypomnienie o misji Rycerzy Kolumba, którzy mają być „znakami nadziei w lokalnych wspólnotach, parafiach i rodzinach”. Leon XIV docenił wysiłki służące gromadzeniu mężczyzn, którzy spotykają się na „modlitwę, formację i braterstwo”; „a także liczne działania charytatywne waszych lokalnych rad na całym świecie”.

Papież, rozważając temat cnoty nadziei, przypomniał, że jej źródłem jest Pan Jezus, który posłał swoich uczniów, aby w każdej epoce „nieśli światu Dobrą Nowinę o Jego paschalnej tajemnicy zbawienia”. „Kościół zawsze był wezwany, aby być znakiem nadziei poprzez głoszenie Ewangelii zarówno słowem, jak i czynem” - zaznaczył Ojciec Święty. Przeżywany Rok Jubileuszowy stanowi wezwanie, aby być konkretnymi „znakami nadziei” dla osób, które przeżywają różnego rodzaju trudności.

W tym kontekście, Leon XIV wskazał na postać założyciela Rycerzy Kolumba - bł. Michaela McGivney’a. Potrafił on dostrzec liczne potrzeby katolickich imigrantów, starał się nieść ulgę ubogim i cierpiącym. Czynił to poprzez „wierne sprawowanie sakramentów oraz braterską pomoc – pomoc, która trwa do dziś”.