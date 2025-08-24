Papież do waldensów: współpracować na rzecz godności ludzkiej, sprawiedliwości i pokoju

Kroczyć z szczerością serca ku pełnej komunii, aby dawać świadectwo Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii, udzielając wspólnych odpowiedzi na cierpienie dotykające najsłabszych – to przesłanie Leona XIV na inaugurację zgromadzenia synodu waldensów obradującego w Torre Pellice do 27 sierpnia, które w imieniu Papieża podpisał Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin.

ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Papież zapewnił uczestników synodu waldensów-metodystów o „gorącej pamięci w modlitwie, aby wszyscy chrześcijanie mogli kroczyć ze szczerością serca ku pełnej komunii, by dawać świadectwo Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii, współpracując w służbie ludzkości, szczególnie w obronie godności osoby ludzkiej, w promowaniu sprawiedliwości i pokoju oraz w dawaniu wspólnych odpowiedzi na cierpienie dotykające najsłabszych”.

Obrady, które trwają w piemonckim Torre Pellice w dn. 23-27 sierpnia są skoncentrowane na analizie sytuacji wśród waldensów oraz odpowiedzi na konflikty i wojny na świecie.

Wczoraj kazanie inauguracyjne wygłosił pastor Peter Ciaccio, który podkreślił „trudne zadanie naszych Kościołów: mówić o Bogu; mówić o relacji, jaką mamy z Bogiem i o jej konsekwencjach; mówić o tym, że Bóg nas odnalazł, powołał – i to nie jako usprawiedliwienie do panowania nad bliźnim – jak doprecyzował – lecz jako fundament do służenia i miłowania bliźniego, do wspierania i obrony ostatnich”.