Papież do Polaków: otwórzcie serca, by Maryja odnowiła wasze życie
Wojciech Rogacin - Watykan
„Pozdrawiam wszystkich Polaków” - mówił Leon XIV.
„W waszej Ojczyźnie rozpoczyna się trzecia narodowa peregrynacja Ikony Jasnogórskiej, począwszy od Diecezji Sosnowieckiej. Przyjmując Matkę Jezusa słuchajcie Jej słów: ‘Uczyńcie co wam mówi Syn’ i otwórzcie serca na łaskę Zbawiciela, by uzdrowiła i odnowiła wasze życie osobiste i społeczne. Z serca wam błogosławię!” - dodał Ojciec Święty.
W audiencji uczestniczyło wielu pielgrzymów z Polski, w tym grupy: pielgrzymi z parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie, z polsko-ukraińskiej grupy ze Lwowa na Ukrainie, z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku oraz z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górzynie.
