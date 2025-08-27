Szukaj

Papież podczas Audiencji Generalnej Papież podczas Audiencji Generalnej  (@Vatican Media)
Papież

Papież do Polaków: otwórzcie serca, by Maryja odnowiła wasze życie

Leon XIV pozdrowił Polaków podczas środowej Audiencji Generalnej. W szczególny sposób odniósł się do rozpoczynającej się trzeciej peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Wojciech Rogacin - Watykan

„Pozdrawiam wszystkich Polaków” - mówił Leon XIV.

„W waszej Ojczyźnie rozpoczyna się trzecia narodowa peregrynacja Ikony Jasnogórskiej, począwszy od Diecezji Sosnowieckiej. Przyjmując Matkę Jezusa słuchajcie Jej słów: ‘Uczyńcie co wam mówi Syn’ i otwórzcie serca na łaskę Zbawiciela, by uzdrowiła i odnowiła wasze życie osobiste i społeczne. Z serca wam błogosławię!” - dodał Ojciec Święty.

Polacy na Audiencji Generlanej
Polacy na Audiencji Generlanej   (@VATICAN MEDIA)

W audiencji uczestniczyło wielu pielgrzymów z Polski, w tym grupy: pielgrzymi z parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie, z polsko-ukraińskiej grupy ze Lwowa na Ukrainie, z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku oraz z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górzynie.

Tematy
27 sierpnia 2025, 10:48

