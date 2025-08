Papież do Polaków: Jezus czeka na naszą odpowiedź i zaangażowanie serca

W słowach pozdrowień do pielgrzymów z Polski, Leon XIV wskazał, aby dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego uczyło nas „przyjmowania prawdy o Bogu, którego miłość jest zawsze uprzedzająca”. Wskazał także, że „Jezus pragnie szczęścia człowieka, ale czeka na jego konkretną odpowiedź i zaangażowanie serca”.

ks. Marek Weresa – Watykan

Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia:

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Niech dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego uczy was przyjmowania prawdy o Bogu, którego miłość jest zawsze uprzedzająca, a Jego moc dokonuje w was wielkich rzeczy, gdy słuchacie Go sercem ufnym i pokornym. Jezus pragnie szczęścia człowieka, ale czeka na jego konkretną odpowiedź i zaangażowanie serca. Błogosławię wam wszystkim, waszym rodzinom i całej Ojczyźnie”.