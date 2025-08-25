Papież do Kościoła w Indiach o dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym
Wojciech Rogacin – Watykan
„Jego Świątobliwość Papież Leon XIV przesyła serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia wszystkim zgromadzonym w Katedrze Sé w Starym Goa, aby uczcić czterechsetną rocznicę przybycia do Indii pierwszego Litwina, jezuity ojca Andriusa Rudaminy” – czytamy w telegramie.
Wzór misjonarza
„Łącząc się z waszym dziękczynieniem składanym Wszechmogącemu Bogu za świadectwo tego kapłana-misjonarza, którego mocna wiara katolicka pozostaje widoczna również we współczesnej Litwie, Jego Świątobliwość modli się, aby obchody tej hojności i odwagi w niesieniu zbawczego orędzia Ewangelii wszystkim narodom zachęciły wielu ludzi naszych czasów do podjęcia zadania ewangelizacji z podobną cierpliwością i pomysłowością” – głosi treść telegramu.
Dialog, pojednanie i zgoda
Ojciec Święty wyraża w piśmie nadzieję, że „opierając się na fundamentach gorliwości misyjnej ojca Rudaminy oraz jego imponującym dziedzictwie dialogu i integracji kulturowej, chrześcijanie tego Kościoła lokalnego zostaną umocnieni – zwłaszcza w tym roku jubileuszowym skoncentrowanym na nadziei – do rozwijania zarówno dialogu ekumenicznego, jak i międzyreligijnego, który może służyć całemu społeczeństwu jako wzór braterskiej harmonii, pojednania i zgody”.
Ojciec Święty udzielił apostolskiego błogosłąwieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości.
