Papież do Augustianów: Odfiltrować szum świata, by usłyszeć głos Boga i biednych

Tak wiele z tego, kim jestem, zawdzięczam duchowi i nauczaniu św. Augustyna. Jestem wdzięczny wam wszystkim za liczne przejawy waszego życia, które świadczą o głębokim zaangażowaniu w wartości: veritas, unitas, caritas” – powiedział Papież w przesłaniu wideo skierowanym do Prowincji Augustiańskiej św. Tomasza z Villanovy w Stanach Zjednoczonych, wyrażając wdzięczność za przyznanie mu Medalu św. Augustyna.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Uroczystość przyznania Medalu św. Augustyna miała miejsce w związku ze wspomnieniem liturgicznym św. Augustyna (28 sierpnia). Papież przypomniał, że parafia w Castel Gandolfo jest poświęcona św. Tomaszowi z Villanovy, augustiańskiemu zakonnikowi i biskupowi, pamiętanemu jako „ojciec ubogich”.

Leon XIV zauważył, że droga św. Augustyna „była pełna prób i błędów, podobnie jak nasze własne życie”. Jednak dzięki łasce, modlitwom jego matki Moniki oraz świadectwu wspólnoty wokół niego odkrył „drogę do pokoju dla swego niespokojnego serca”.

Papież podkreślił, że świadectwo Augustyna wzywa każdego chrześcijanina do rozpoznania darów otrzymanych od Boga i ofiarowania ich „w miłosnej służbie Bogu i bliźniemu.”

Długotrwałe dziedzictwo służby miłości

Następnie papież zwrócił uwagę na obecność augustianów w Filadelfii, gdzie jest z jedna z najstarszych katolickich wspólnot w Stanach Zjednoczonych. Przypomniał misyjny zapał ojców Matthew Carra i Johna Rossitera w służbie imigrantom pod koniec XVIII wieku. Ten sam duch, powiedział, „wzywa nas dzisiaj, aby kontynuować dziedzictwo służby miłości”.

„Jezus przypomina nam w Ewangelii, abyśmy miłowali bliźniego”, podkreślił Papież, zachęcając wszystkich do patrzenia na siebie nawzajem oczami Chrystusa i do na nowo odkrywania naszej tożsamości „jako sióstr i braci w Nim”.

Cytując słowa Augustyna, aby nie mieć serca w uszach, lecz uszy w sercu – Leon XIV zachęcił rodzinę augustiańską do przyjęcia ducha słuchania. „Zanim przemówimy, musimy słuchać,” powiedział, dodając, że w Kościele synodalnym powołaniem jest słuchać Ducha Świętego, siebie nawzajem, a w szczególności głosów ubogich.

„Odfiltrować” szum, by usłyszeć Boży głos

Zachęcił wszystkich, by „odfiltrować” szum i podziały świata, aby usłyszeć Boży głos miłości, który sam w sobie może przynieść pokój. „Kiedy usłyszymy ten pokrzepiający głos”, powiedział, „możemy dzielić się nim ze światem, dążąc do jedności w Nim”.

Papież Leon zakończył, powierzając rodzinę augustiańską Matce Bożej, Matce Dobrej Rady, modląc się, aby Bóg błogosławił wam wszystkim, przyniósł pokój waszym niespokojnym sercom i pomógł dalej budować wspólnotę miłości, jedną duchem i sercem, skierowaną ku Bogu.