W opublikowanym dzisiaj reskrypcie Leon XIV postanowił, że Papieski Komitet ds. Światowego Dnia Dzieci będzie w kompetencjach Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Komitet powołał do życia jeszcze papież Franciszek w celu organizowania wydarzeń poświęconych najmłodszym.

Salvatore Cernuzio, Artur Hanula

Jako organ podlegający bezpośrednio Papieżowi, Papieski Komitet ds. Światowego Dnia Dzieci przechodzi do Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Leon XIV podjął tę decyzję po audiencji udzielonej zastępcy Sekretarza Stanu abp. Edgarowi Peña Parra. Decyzja została ogłoszona publicznie w reskrypcie. W dokumencie – opublikowanym dzisiaj, ale opatrzonym datą 9 sierpnia – zaznaczono, że rozporządzenie należy przekazać obu zainteresowanym instytucjom w celu przeprowadzenia operacji przeniesienia.

Początki w 2024 r.

20 listopada 2024 r. papież Franciszek powołał do życia Papieski Komitet ds. Światowego Dnia Dzieci, którego zadaniem jest animacja kościelna i organizacja duszpasterska Światowego Dnia Dzieci, czyli wydarzenia, które – podobnie jak Światowe Dni Młodzieży – gromadzi dzieci z całego świata na wydarzeniu poświęconym wierze, muzyce i świadectwu. Pierwsza edycja odbyła się 25 maja 2024 r. na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, w obecności Franciszka i z udziałem ponad 50 tysięcy dzieci i młodzieży, pochodzących również z obszarów objętych konfliktami.

Duszpasterstwo dzieci

W dokumencie ustanawiającym tę instytucję podkreślono, że Papieski Komitet ma za zadanie koordynować i promować inicjatywy krajowych i regionalnych komitetów organizacyjnych, a także współpracować z duszpasterzami lokalnych Kościołów i konferencji biskupów, aby Światowy Dzień Dzieci nie pozostał wydarzeniem odosobnionym, a duszpasterstwo dzieci stało się coraz bardziej priorytetem.

W lutym 2024 r. komitet zorganizował spotkanie w Pałacu Apostolskim w Watykanie, aby pogłębić temat praw dzieci, które są coraz częściej wykorzystywane i maltretowane. W spotkaniu uczestniczył papież Franciszek wraz z członkami rodzin królewskich, politykami i licznymi ekspertami w tej dziedzinie.

Obecnie Papieski Komitet ds. Światowego Dnia Dzieci przechodzi do Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, której zadaniem jest zajmowanie się sprawami świeckich i rodziny, a to z pewnością obejmuje również duszpasterstwo i opiekę nad najmłodszymi. Dykasterią kieruje obecnie kard. Kevin Joseph Farrell. To ona organizuje Światowe Dni Młodzieży.