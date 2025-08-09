Obraz o św. Augustynie z Muzeów Watykańskich dla Papieża

Obraz przedstawiający „Świętego Augustyna i anioła” został przekazany w ubiegłym tygodniu przez delegację Muzeów Watykańskich Papieżowi Leonowi XIV. Dzieło niedawno odrestaurowane, namalowane przez anonimowego artystę XVIII wieku, powstało z inspiracji freskami Rafaela w Stanzach Watykańskich. Dyrekcja Muzeów Watykańskich zaprosiła Papieża do ich odwiedzenia.

Paolo Ondarza – Watykan

Obraz przedstawiający „Świętego Augustyna i anioła”, przekazany w ubiegłym tygodniu Leonowi XIV przez wąską delegację Muzeów Watykańskich, zostanie umieszczony w gabinecie Ojca Świętego przylegającym do Auletty Auli Pawła VI. To efekt papieskiej audiencji dla przedstawicieli Muzeów Watykańskich, którzy przekazali Papieżowi niedawno odrestaurowany obraz ze swoich zasobów, poświęcony św. Augustynowi.

Delegacja Muzeów Watykańskich u Papieża z odrestaurowanym obrazem św. Augustyna (© Musei Vaticani)

Papież i Muzea Watykańskie

Dyrektor Muzeów Watykańskich Barbara Jatta opowiada Vatican News o szczególnie wzruszającym momencie dla obecnych: „Było to pierwsze, bardziej kameralne spotkanie z Papieżem, naprawdę dzień radości i okazja do przedstawienia naszej działalności badawczej i konserwatorskiej, naszej misji na rzecz ewangelizacji i dzielenia się. Gorąco zaprosiliśmy Ojca Świętego także do odwiedzenia Muzeów Watykańskich”.

„Ojciec Święty wydawał się bardzo uważny i zrozumiałam, że obraz bardzo mu się podobał” — kontynuuje.

Hołd dla Rafaela

Przekazane Papieżowi płótno jest dziełem anonimowego malarza, prawdopodobnie działającego w XVIII wieku, ale przede wszystkim świadczy o centralnym miejscu Rafaela w różnych epokach historii sztuki. Zarówno postać Augustyna, jak i aniołek podtrzymujący książkę po jego lewej stronie, to dwa precyzyjne cytaty. Są one zaczerpnięte z dwóch postaci słynnego fresku „Dysputa nad Najświętszym Sakramentem” wykonanego przez artystę z Urbino w 1509 roku w Sali Segnatura, na ścianie naprzeciwko „Szkoły Ateńskiej”.

Przekazane Papieżowi płótno jest dziełem anonimowego malarza, prawdopodobnie działającego w XVIII wieku (© Musei Vaticani)

Dzieło augustiańskie

Ponieważ autor tego obrazu skupił się szczególnie na twórcy „Wyznań”, kontynuuje Barbara Jatta, „jest bardzo prawdopodobne, że zleceniodawcą był augustianin. Dzieło, o dużych rozmiarach, jest augustiańskie w najszerszym znaczeniu tego słowa”.

Renowacja dzieła

Wcześniej obraz znajdował się w wyposażeniu Watykanu i „nie był w dobrym stanie”. Przez kilka tygodni był powierzony pod opiekę mistrzyni Laury Baldelli z Laboratorium Renowacji Malarstwa i Materiałów Drewnianych Muzeów Watykańskich, którym do zeszłego miesiąca kierowała Francesca Persegati, a obecnie Paolo Violini.

„Kiedy zastępca prefekta Domu Papieskiego, ojciec Leonardo Sapienza, przedstawił mi pomysł wybrania dzieła o św. Augustynie dla Ojca Świętego, razem z Alessandrą Rodolfo, zajmującą się sztuką XVII-XVIII wieku, od razu pomyśleliśmy o tym obrazie” – mówi Barbara Jatta.

Wcześniej obraz znajdował się w wyposażeniu Watykanu (@Vatican Media)

Audiencja u Leona XIV

„Papieżowi przedstawiliśmy dzieło, wręczając mu również kartę informacyjną, aby je osadzić w kontekście. Wydawał się bardzo zainteresowany także różnymi specjalistami, których mu zaprezentowaliśmy” – dodaje Barbara Jatta, opowiadając o spotkaniu: „Mamy nadzieję, że go nie zmęczyliśmy, bo dużo rozmawialiśmy, a audiencja trwała dłużej niż planowano”.

Delegację Muzeów Watykańskich prowadziła siostra Raffaella Petrini, prezes Gubernatoratu Państwa Miasta Watykanu, a w jej skład wchodziły osoby wcześniej wymienione, wraz z Giandomenico Spinolą, zastępcą dyrektora ds. artystyczno-naukowych Muzeów Watykańskich, Alberto Albanesim, zastępcą dyrektora ds. zarządzania i administracji oraz ks. Terencem Hoganem, koordynatorem biura ds. relacji z Patronami Sztuki w Muzeach Watykańskich.