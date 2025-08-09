Obraz o św. Augustynie z Muzeów Watykańskich dla Papieża
Paolo Ondarza – Watykan
Obraz przedstawiający „Świętego Augustyna i anioła”, przekazany w ubiegłym tygodniu Leonowi XIV przez wąską delegację Muzeów Watykańskich, zostanie umieszczony w gabinecie Ojca Świętego przylegającym do Auletty Auli Pawła VI. To efekt papieskiej audiencji dla przedstawicieli Muzeów Watykańskich, którzy przekazali Papieżowi niedawno odrestaurowany obraz ze swoich zasobów, poświęcony św. Augustynowi.
Papież i Muzea Watykańskie
Dyrektor Muzeów Watykańskich Barbara Jatta opowiada Vatican News o szczególnie wzruszającym momencie dla obecnych: „Było to pierwsze, bardziej kameralne spotkanie z Papieżem, naprawdę dzień radości i okazja do przedstawienia naszej działalności badawczej i konserwatorskiej, naszej misji na rzecz ewangelizacji i dzielenia się. Gorąco zaprosiliśmy Ojca Świętego także do odwiedzenia Muzeów Watykańskich”.
„Ojciec Święty wydawał się bardzo uważny i zrozumiałam, że obraz bardzo mu się podobał” — kontynuuje.
Hołd dla Rafaela
Przekazane Papieżowi płótno jest dziełem anonimowego malarza, prawdopodobnie działającego w XVIII wieku, ale przede wszystkim świadczy o centralnym miejscu Rafaela w różnych epokach historii sztuki. Zarówno postać Augustyna, jak i aniołek podtrzymujący książkę po jego lewej stronie, to dwa precyzyjne cytaty. Są one zaczerpnięte z dwóch postaci słynnego fresku „Dysputa nad Najświętszym Sakramentem” wykonanego przez artystę z Urbino w 1509 roku w Sali Segnatura, na ścianie naprzeciwko „Szkoły Ateńskiej”.
Dzieło augustiańskie
Ponieważ autor tego obrazu skupił się szczególnie na twórcy „Wyznań”, kontynuuje Barbara Jatta, „jest bardzo prawdopodobne, że zleceniodawcą był augustianin. Dzieło, o dużych rozmiarach, jest augustiańskie w najszerszym znaczeniu tego słowa”.
Renowacja dzieła
Wcześniej obraz znajdował się w wyposażeniu Watykanu i „nie był w dobrym stanie”. Przez kilka tygodni był powierzony pod opiekę mistrzyni Laury Baldelli z Laboratorium Renowacji Malarstwa i Materiałów Drewnianych Muzeów Watykańskich, którym do zeszłego miesiąca kierowała Francesca Persegati, a obecnie Paolo Violini.
„Kiedy zastępca prefekta Domu Papieskiego, ojciec Leonardo Sapienza, przedstawił mi pomysł wybrania dzieła o św. Augustynie dla Ojca Świętego, razem z Alessandrą Rodolfo, zajmującą się sztuką XVII-XVIII wieku, od razu pomyśleliśmy o tym obrazie” – mówi Barbara Jatta.
Audiencja u Leona XIV
„Papieżowi przedstawiliśmy dzieło, wręczając mu również kartę informacyjną, aby je osadzić w kontekście. Wydawał się bardzo zainteresowany także różnymi specjalistami, których mu zaprezentowaliśmy” – dodaje Barbara Jatta, opowiadając o spotkaniu: „Mamy nadzieję, że go nie zmęczyliśmy, bo dużo rozmawialiśmy, a audiencja trwała dłużej niż planowano”.
Delegację Muzeów Watykańskich prowadziła siostra Raffaella Petrini, prezes Gubernatoratu Państwa Miasta Watykanu, a w jej skład wchodziły osoby wcześniej wymienione, wraz z Giandomenico Spinolą, zastępcą dyrektora ds. artystyczno-naukowych Muzeów Watykańskich, Alberto Albanesim, zastępcą dyrektora ds. zarządzania i administracji oraz ks. Terencem Hoganem, koordynatorem biura ds. relacji z Patronami Sztuki w Muzeach Watykańskich.
