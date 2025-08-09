Leon XIV żegna zmarłego kard. Estanislao Estebana Karlica

Papież Leon XIV przesłał wyrazy głębokiego współczucia po śmierci kard. Estanislao Estebana Karlica, arcybiskupa seniora Paraná. W specjalnym telegramie do obecnego metropolity Paraná w Argentynie, abp. Raúla Martína, Ojciec Święty oddał hołd zmarłemu, podkreślając jego „oddanie, prawość i wierność” w służbie Kościołowi i Bogu.

ks. Marek Weresa – Watykan

„Z uznaniem wspominam tego oddanego i prawego pasterza, który przez długie lata i z wielką wiernością poświęcił swoje życie służbie Bogu i Kościołowi, niosąc światło Ewangelii do różnych dziedzin życia i kultury” - napisał Leon XIV.

Kard. Karlic pełnił posługę kapłańską i biskupią w archidiecezjach Córdoba i Paraná. Dwukrotnie kierował Konferencją Episkopatu Argentyny, a w 1987 roku gościł w kraju św. Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskiej. Na arenie międzynarodowej zasłynął m.in. jako jeden z współtwórców Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Papież Leon XIV wyraził wdzięczność Panu Bogu za życie kardynała „przepełnione wiarą i głęboką miłością do Kościoła” oraz zapewnił o modlitwie o jego wieczny odpoczynek, „aby Pan Jezus obdarzył go niewiędnącą koroną chwały” - napisał Ojciec Święty, polecając zmarłego wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej.

Kard. Estanislao Esteban Karlic pozostanie w pamięci wiernych jako pasterz wierny Ewangelii, gorliwy duszpasterz oraz człowiek dialogu i jedności.

Kard. Karlic zmarł w piątek, 8 sierpnia. Miał 99 lat.