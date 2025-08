Leon XIV: trwajcie w Jezusie, a będziecie solą ziemi, nadzieją dla świata

Jeśli będziecie trwać w Chrystusie, staniecie się ziarnem nadziei dla świata, solą ziemi i światłem świata – mówił Leon XIV w rozważaniu na Anioł Pański po Eucharystii na zakończenie Jubileuszu Młodzieży. Papież ponowił też zaproszenie na kolejne Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Seulu pod hasłem: „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat”. Po raz pierwszy podał ich datę.

Krzysztof Bronk - Watykan

W pierwszych słowach Papież przypomniał młodym o obecnym wśród nich i w nich Jezusie. W Eucharystii jest On wszystkim we wszystkich – powiedział.

Ten jubileusz to wodospad łask

Mówiąc o kończącym się Jubileuszu Młodzieży Papież przyznał, że był on niczym „wodospad łask dla Kościoła i całego świata”. Wspomniał też o zmarłych w tych dniach dwóch uczestniczkach Jubileuszu Młodzieży. „Pamiętam o nich i powierzam je Panu” – powiedział Leon XIV.

Z młodymi w Gazie i Ukrainie

Zauważył, że trwając w jedności z Chrystusem, który jest naszym pokojem i nadzieją dla świata, „jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek młodych osób, które cierpią z powodu najgorszego zła, wyrządzanego przez innych ludzi. Jesteśmy z młodymi mieszkańcami Gazy, z młodymi z Ukrainy, z młodymi ze wszystkich ziem, skrwawionych w powodu wojny”. Papież podkreślił, że uczestnicy Jubileuszu Młodzieży są znakiem, że inny świat jest możliwy.

Zjednoczeni z Jezusem dla świata

„Tak, z Nim to możliwe! – podkreślił Leon XIV. - Dzięki Jego miłości, przebaczeniu i mocy Ducha Świętego. Moi drodzy przyjaciele, zjednoczeni z Jezusem jak latorośle z krzewem winnym, przyniesiecie obfite owoce. Będziecie solą ziemi i światłością świata. Będziecie ziarnem nadziei tam, gdzie żyjecie: w rodzinie, wśród przyjaciół, w szkole, w pracy, w sporcie. Ziarnem nadziei z Chrystusem, naszą nadzieją”.

Do zobaczenia w Seulu

Papież zaznaczył, że pielgrzymka nadziei nie kończy się wraz z tym jubileuszem. Zaprosił więc wszystkich na kolejne ŚDM w Seulu, które odbędą się od 3 do 8 sierpnia 2027 r. Przypominając, że ich tematem są słowa „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat!”, Leon XIV podkreślił, że to „właśnie nadzieja, która mieszka w naszych sercach, daje nam siłę, by głosić zwycięstwo Zmartwychwstałego Chrystusa nad złem i śmiercią; a wy, młodzi pielgrzymi nadziei, będziecie tego świadkami aż po krańce ziemi. Umówmy się więc na spotkanie w Seulu: nadal razem snujmy marzenia, razem miejmy nadzieję!”