Leon XIV: św. Maksymilian Maria Kolbe wzorem w poświęceniu dla człowieka

W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego Papież zwrócił się podczas audiencji generalnej z przesłaniem do pielgrzymów z Polski. Zachęcił ich, by inspirowali się heroiczną postawą franciszkanina, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

ks. Marek Weresa – Watykan

Ojciec Święty wezwał wiernych, aby za wstawiennictwem świętego błagali Boga o pokój dla wszystkich narodów dotkniętych tragedią wojny. „Z serca wam błogosławię” - zakończył swoje pozdrowienia Papież.

Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) zginął dobrowolnie oddając swoje życie w zamian za życie innego więźnia. Św. Jan Paweł II nazwał go „męczennikiem miłości”, a bł. kard. Stefan Wyszyński „szaleńcem Maryi”. 14 sierpnia przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. Jest patronem m.in. Honorowych Dawców Krwi w Polsce, obrońców życia i dziennikarzy.

Pełna treść papieskiego pozdrowienia:

„Pozdrawiam pielgrzymów polskich. W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego zachęcam was, abyście czerpali wzór z jego heroicznej postawy poświęcenia dla drugiego człowieka. Za jego wstawiennictwem błagajcie Boga o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny. Z serca wam błogosławię”.