Leon XIV: św. Maksymilian Maria Kolbe wzorem w poświęceniu dla człowieka
ks. Marek Weresa – Watykan
Ojciec Święty wezwał wiernych, aby za wstawiennictwem świętego błagali Boga o pokój dla wszystkich narodów dotkniętych tragedią wojny. „Z serca wam błogosławię” - zakończył swoje pozdrowienia Papież.
Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) zginął dobrowolnie oddając swoje życie w zamian za życie innego więźnia. Św. Jan Paweł II nazwał go „męczennikiem miłości”, a bł. kard. Stefan Wyszyński „szaleńcem Maryi”. 14 sierpnia przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. Jest patronem m.in. Honorowych Dawców Krwi w Polsce, obrońców życia i dziennikarzy.
Pełna treść papieskiego pozdrowienia:
„Pozdrawiam pielgrzymów polskich. W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego zachęcam was, abyście czerpali wzór z jego heroicznej postawy poświęcenia dla drugiego człowieka. Za jego wstawiennictwem błagajcie Boga o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny. Z serca wam błogosławię”.
